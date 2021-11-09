Группа Т1 стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Компания года»

Группа Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Компания года». Награждение состоялось 9 ноября 2021 г. в рамках ежегодного мероприятия «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра».

Премия CNews AWARDS проводится с 2007 г. и отмечает лучшие компании в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), их вклад в развитие инновационной экономики России. В 2021 г. Т1 завоевала главную награду CNews AWARDS – «Компания года». Кроме того, продукт для автоматизации рекрутмента T1 TalentForce, разработанный «Т1 Консалтинг» (входит в группу Т1), стал победителем в номинации «Технология года в HR-автоматизации».

Получая награду, Сергей Соловьев, генеральный директор группы Т1, отметил: «Для нас большая честь стать лауреатом премии CNews AWARDS. Для группы Т1 последний год стал действительно знаковым. Мы полностью изменили структуру бизнеса, разработали стратегию развития, расширили продуктовую линейку, сконцентрировались на усилении команды и привлечении талантов. Все это заложило прочную основу для дальнейшего развития компании. У нас есть амбиции серьезно усилить свои позиции на рынке. В каждом из секторов присутствия мы хотим как минимум попадать в тройку, как максимум – быть первыми. Мы четко поставили перед собой эти цели, отразив их и в новом логотипе компании: буква «Т» отражает нашу технологичность, «1» (единица) символизирует намерение быть первыми, а плюс – стремление создавать дополнительную ценность, способствовать росту бизнеса наших заказчиков и отрасли в целом».

В 2020 г. группа Т1 завершила масштабную трансформацию – изменились ее структура, айдентика, миссия, видение, расширился пул ИТ-направлений и технологий, с которыми работает компания. Головная компания холдинга Т1 стала «единым окном» для заказчиков при реализации крупных комплексных проектов. В группу также входят «Т1 интеграция» (услуги системной интеграции), «Т1 консалтинг» (консалтинговое направление), Т1 Cloud (облачные сервисы), а также «Рексофт» и «Иннотех» (разработка ПО). В 2021 г. к ним присоединилась «Мультикарта». Масштабные преобразования повлекли за собой увеличение численности сотрудников – сегодня в компании работает более 6 тыс. человек (ранее штат составлял около 2,5 тыс. человек).

Генеральный директор группы Т1 получает главную награду CNews AWARDS – «Компания года»

Важным достижением группы стал возврат к лидерским позициям в отрасли. По итогам 2020 г. выручка группы выросла на 123% и достигла 59,2 млрд руб. Т1 стала технологическим партнером банка ВТБ и универсальным поставщиком ИТ-услуг. Также среди клиентов группы – «Мегафон», Tele2, «Русагро», «Ингосстрах», «Альфастрахование», «Ростелеком», Росгидромет, «М.видео», X5 Group и другие.