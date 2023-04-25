Группа Т1 проанализировала российский рынок инструментов для разработки за 2022 год

Аналитики платформы «Сфера», разработанной ИТ-холдингом Т1, представили результаты исследования российского рынка разработки программных продуктов Russia DevOps Report 2022. В ходе анализа команда опросила 136 руководителей отделов разработки и ИТ-директоров российского enterprise-бизнеса, чтобы выделить потребности корпораций в DevOps-инструментах и определить степень влияния политики импортозамещения на использование подхода.

Исследование подтверждает, что скорость, с которой сегодня должны действовать команды разработки, существенно возросла: треть компаний еженедельно запускают новые сервисы, 32% разрабатывают программные решения, содержащие от 20 до 100 сервисов одновременно, а свыше 60% участников исследования работают над 10 ИТ-продуктами одновременно.

Уход западных вендоров и необходимость создания дополнительных приложений с учётом целей импортозамещения привели к замедлению процесса разработки — эту проблему отметили 22% разработчиков. В пятерку сложностей также вошли хаотический сбор требований (16%), увеличение количества ручных процессов (16%), отсутствие практики ведения документации (14%) и устаревшая инфраструктура (10%).

В свою очередь ИТ-директора назвали ключевыми проблемами бизнеса значительную стоимость специалистов (54%), недостаток разработчиков (50%) и высокую долю унаследованных приложений (46%). Так, несмотря на распространенное мнение о профиците кадров на российском ИТ-рынке, половина опрошенных отметила нехватку специалистов с экспертизой в разработке.

Помимо анализа проблем, исследователи также выявили ключевые технологические тренды: 90% компаний продолжают использовать коммерческие средства разработки от иностранных поставщиков. Однако преимущественно они комбинируют их с продуктами российских вендоров или инструментами собственной разработки; треть компаний считают приоритетом безопасность программного продукта на всех этапах проектирования, разработки и вывода в продуктив, что подразумевает тесное взаимодействие команды безопасности и DevOps; большинство компаний (56%) используют открытое программное обеспечение — open source. При этом опрошенный бизнес практически не взаимодействует с open source-сообществом или взаимодействует минимально: собственный код в открытый доступ выкладывает треть и лишь 9% финансово поддерживают отдельные решения; облачные сервисы в процессе разработки позволяют оптимизировать вычислительные мощности и в разы быстрее выводить продукты на рынок. Однако чуть менее половины (49%) российского enterprise-бизнеса не использует инструмент в силу вопросов к информационной безопасности таких решений и их несоответствия корпоративной политике.

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Идеология DevOps традиционно включает в себя не только технологические особенности и инструменты, но и культурные подходы и поведенческие тренды. Создание необходимой культуры разработки в компаниях оценивается всеми респондентами как один из наиболее важных факторов, который проявляется на всех этапах разработки. При этом ИТ-директора подчеркивают значимость мышления в стартап-парадигме, что включает в себя умение действовать быстро и гибко, а также работать в условиях единого информационного поля и налаживать связь с конечным пользователем программного продукта.

По данным отчета, 66% компаний налаживают обмен знаниями и лучшими практиками внутри команды разработки с бизнес-заказчиками. Кроме того, респонденты отмечают, что распространение практики DevOps способствует привлечению и удержанию ИТ-специалистов.

«Как показали глубинные интервью участников рынка, культурный конфликт корпоративной системы со стартап-подходами к разработке — основной фактор, замедляющий скорость создания ПО. Поддерживать высокий темп вывода продуктов на рынок возможно только за счет перехода к DevOps-методологии. Еще один фактор успеха заключается в качественных IT4IT-инструментах, которые по своей функциональности и удобству не уступали бы популярным ранее решениям. Это основа качественной трансформации, которая уже идет на нашем рынке. Это показало наше изначально внутреннее исследование, которое мы решили сделать публичным. Планируем, что Группа Т1 будет ежегодно предоставлять экспертный срез рынка, делая таким образом вклад в развитие DevOps-сообщества в России», — отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора группы Т1.