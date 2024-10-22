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Цифровизация
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Холдинг Т1: будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой

Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1, рассказал об условиях достижения технологического лидерства отечественного ИТ-рынка. В своем выступлении Алексей Фетисов отметил, что российский финансовый сектор является лидером цифровизации и источником для создания новых ИТ-решений, которые обладают потенциалом использования в других отраслях. Он подчеркнул, что при формирующимся тренде на импортоопережение компаниям важно не только оперативно создавать ИТ-продукты для замещения зарубежных технологий, но и закладывать основу для их быстрого и бесшовного масштабирования. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«При реализации комплексных проектов важно выстраивать ИТ-системы таким образом, чтобы в дальнейшем была возможность расширять функциональность и интегрировать решения разных поставщиков. Например, большинство продуктов «Т1» построены на микросервисной архитектуре. Такой подход повышает эффективность использования инфраструктуры, позволяет применять широкий спектр технологий и дает возможность изолированной доработки отдельных компонентов. Это в свою очередь обеспечивает гибкость и устойчивость всей системы, а также служит основой для развития продуктов в долгосрочной перспективе», –– сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1.

Также обсуждались решения и подходы к развитию финтеха, которые поспособствуют ускоренному развитию отрасли. По мнению участников сессии, основа для внедрения инноваций заложена уже давно – в условиях высокой конкуренции российские компании совершенствуют свои продукты, делая ставку на расширение их функциональности.

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Импортонезависимость

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