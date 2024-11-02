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Холдинг Т1: данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач

Технологии дистанционного зондирования Земли – важный инструмент для мониторинга земной поверхности, который помогает эффективно использовать ресурсы и принимать взвешенные управленческие решения. Об этом рассказал Михаил Серый, руководитель направления дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) холдинга Т1.

Эксперт поделился опытом и представил разработки холдинга Т1 в области применения ДЗЗ для сельского хозяйства, управления лесными ресурсами, мониторинга залоговых и инфраструктурных объектов и контроля экологической ситуации. Использование технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в таких решениях автоматизирует обработку и интерпретацию геопространственной информации и повышает скорость доставки результатов.

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«Развитие технологий ДЗЗ и увеличение наземной инфраструктуры для приема и обработки информации со спутников расширяет области применения, дает возможность получать данные с больших площадей и труднодоступных территорий, а также классифицировать отдельные объекты и анализировать их свойства на основе заданных параметров. Чем быстрее полученные данные анализируются и поступают пользователю, тем эффективнее мы можем реагировать на события – от выявления пожаров до контроля экологической ситуации, – сказал Михаил Серый. – Мы считаем важным консолидировать усилия всех игроков рынка для создания экосистемы данных, которая позволит реализовывать международные проекты по мониторингу и охране природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности и поддержке сельского хозяйства».

Эксперт отметил, что инструменты на основе данных ДЗЗ, оперативно получаемых со спутников, становятся незаменимыми для решения многих задач в самых различных отраслях. Так, в финансовой сфере спутниковые снимки используются для оценки состояния залоговых и строительных объектов, а также для мониторинга их динамических изменений с целью повышения безопасности и экономической устойчивости проектов. В судоходстве данные ДЗЗ необходимы для оперативного мониторинга ледовой обстановки, что позволяет оптимизировать маршруты движения судов и избежать потенциальных рисков​​​​. В сельском хозяйстве – для контроля за состоянием полей и оптимизации работ для повышения урожайности.

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