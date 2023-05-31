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Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа

Холдинг Т1 выиграл конкурс Минпромторга России на получение в пятилетний период субсидии 2,5 млрд руб. для разработки программного обеспечения инженерных расчетов класса CAE (Computed Aided Engineering, компьютерная инженерия) применительно к задачам электроники и приборостроения. Первые денежные транши уже направлены ведомством в адрес разработчика.

Решение предназначено для автоматизации инженерных расчетов за счет симуляции ряда физических процессов: тепловых расчетов, электромагнетизма, целостности питания и сигнала, фотоники, термооптики и пр. Компьютерное моделирование позволит оценить влияние изменяющихся термодинамических и электромагнитных параметров среды (давление, скорость, расход жидкости, температура жидкости и твердого тела, деформации, электрическое поле, ток и напряжение) как на компоненты электроники, приборные блоки, так и на изделие в целом. Информация о процессах, воздействующих при эксплуатации на изделие и его отдельные элементы, даст возможность инженеру обнаруживать конструктивные проблемы на ранних этапах проектирования и создавать рабочие модели без или с минимальным числом натурных экспериментов.

Широкий класс инженеров сможет быстро освоить и эффективно пользоваться ПО благодаря уникальным российским технологическим разработкам, расширяющим классические методы численного моделирования, интерфейсу с EDA-системами и глубокой интеграцией в СAD. Сфера применения ПО включит в себя электронику и приборостроение, автомобилестроение и транспортное машиностроение, судостроение, энергетику, архитектурное проектирование, строительство, пищевую промышленность и многие другие отрасли.

«Хорошо зная мировой рынок, мы выбрали 2 приоритетных и тесно связанных направления разработки: CAE для электроники и CAD-интегрированное CAE для инженеров и конструкторов. Мы собираемся совершить новый рывок и создать то, аналогов чему в мире нет. Мультифизичный инженерный анализ и процесс проектирования станут неразрывными, что означает ускорение сроков создания новой техники и сокращение затрат при улучшении свойств создаваемой продукции», — сказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки холдинга Т1.

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«Этот масштабный проект потребует кропотливого труда более сотни опытных разработчиков в тесном взаимодействии с потенциальными заказчиками из многих отраслей. В результате за 5 лет будет создано целое семейство ПО для расчетов, необходимых при создании компонентной базы электроники, приборных блоков, элементов и даже конечных изделий», — сказал Михаил Книгин, исполнительный директор Т1.

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