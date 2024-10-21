Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры

Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, рассказал об эффективном внедрении инструментов процессной аналитики и вызовах, с которыми сталкиваются российские компании. Спикер отметил, что процессная аналитика позволяет бизнесу повысить эффективность операционной деятельности за счет выявления точек низкой продуктивности и сбоев. Об этом CNews сообщили представители Т1.

В качестве примеров спикер он отметил несколько проектов, реализованных холдингом Т1. В одном из крупнейших российских банков при разработке кредитного конвейера такой подход позволил оптимизировать и ускорить обработку заявок. Также внедрение процессной аналитики в информационные системы оператора почтовой связи выявило проблемы в цепочке обработки отправлений и значительно повысило их скорость и точность.

«Вне зависимости от размера и деятельности компании подготовка к внедрению Process Mining должна осуществляться как можно раньше — уже на этапе создания информационных систем. Это важный элемент управления на основе данных, поэтому возможность их сбора и анализа должна быть заложена в ИТ-архитектуру организации заблаговременно. В результате компания получит средства для улучшения и повышения эффективности всего бизнеса», –– сказал Дмитрий Харитонов.

В числе вызовов внедрения инструментов процессной аналитики назвали сложность проектов по интеграции в существующие экосистемы компаний и обеспечение доступа аналитиков к необходимым данным для проведения исследований. Кроме того, компании зачастую сталкиваются с сопротивлением к внедрению новых технологий со стороны кадров. По мнению экспертов, решением ситуации могут стать поэтапный подход внедрению и наглядная демонстрация преимуществ от такого анализа для задач конкретных сотрудников.