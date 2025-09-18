«Т1»: внедрение ИИ-ассистента позволяет увеличить общую скорость разработки на 20%

ИТ-холдинг «Т1» представил результаты проекта по применению технологий искусственного интеллекта в своих бизнес-процессах и внедрению собственного ИИ-ассистента, который автоматизирует основные этапы разработки и ускоряет жизненный цикл программных продуктов. В результате ожидается 20-процентный рост производительности разработчиков холдинга и ускорение написания кода в среднем на треть.

«Компании стремятся сохранить высокий темп бизнеса, показывать измеримые результаты и ждут мгновенного и кардинального эффекта от внедрений — кратного роста эффективности с экономией от 40%. Вырос спрос на инструменты вайб-кодинга и компании, не внедрившие генерацию кода, рискуют потерять конкурентоспособность», — сказал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

Разработчики тратят более 80% рабочего времени на операционные и фоновые задачи, в то время как на непосредственное написание кода уходит лишь его малая часть. При этом рыночная статистика показывает, что от 10% до 20% продуктовых релизов выходят с ошибками, которые требуют отката или экстренного исправления. Эффект от использования ассистентов заметен как на уровне всей компании, так и на отдельных задачах. ИИ-ассистент разработчика позволяет не только повышать скорость работы сотрудника и его производительность, но и способствует сокращению расходов на реализацию проектов. Ожидается, что к концу года скорость разработки продуктов холдинга на всех этапах вырастет на 20%, а число ошибок в коде снизится на 25%. При этом еженедельная экономия временных ресурсов уже сейчас составляет тысячу часов — примерно по девять часов на человека.

ИИ-ассистент для разработки — инструмент, который автоматизирует этапы разработки и ускоряет жизненный цикл программных продуктов. По итогам пилотного проекта в холдинге благодаря использованию ИИ-ассистента ожидаемый рост производительности разработчиков — в среднем на 20%. Автогенерация по текстовому описанию ускоряет написание кода до 30%. В свою очередь, генерация тестов даст возможность ускорить подготовку сценариев до 80% и снизить общие трудозатраты на тестирование более чем на половину. Наконец, процесс документирования, который традиционно считался одним из самых трудоемких, уже сейчас занимает около минуты.

Пользовательская статистика на пилотной группе в «Т1» подтверждает растущий интерес к подобным инструментам: в среднем разработчики обращались к новому ИИ-ассистенту более 400 раз в месяц, а более 1 тыс. разработчиков используют ИИ-ассистента для разработки ежедневно.

«ИИ-ассистент менее чем за полгода органично вписался в рабочие процессы нашей производственной экосистемы. Решение интегрировано с библиотекой знаний и кодовым репозиторием Т1, все данные хранятся во внутреннем контуре — это позволяет не переживать о безопасности. Разработчики используют его для генерации и проверки кода, тестировщики — для подготовки кейсов, аналитики — для документирования и работы с артефактами. По итогам пилотного внедрения мы уже видим реальные эффекты на уровне всей организации и это при условии довольно точечного внедрения», — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

В планах компании — совершенствовать ИИ-ассистентов для разработки, в том числе на основе обратной связи сотрудников «Т1», и масштабировать генерацию кода уже на все процессы производства холдинга с ожиданием двузначного роста продуктивности. В холдинге отмечают, что сегодня это необходимое условие роста в условиях дефицита кадров.