Глава ИТ-холдинга «Т1»: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ

Развитие доверенных ИТ-сред и репозиториев открытого ПО, а также безопасных ПАКов становится ключевым направлением в укреплении кибербезопасности и повышении технологической независимости страны. Об этом заявил генеральный директор ИТ-холдинга «Т1» Дмитрий Харитонов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

По словам Дмитрия Харитонова, бизнес сегодня не может полностью отказаться от использования решений на базе открытого кода, поэтому необходимо выстроить производственный процесс, который нивелирует все риски и гарантирует надежность создаваемых решений. И наиболее перспективным подходом к обеспечению безопасности критически важных систем организаций в этом ключе является создание доверенной среды разработки. Такая среда включает целый комплекс инструментов — от автоматизированных систем сканирования и статического анализа кода до инструментов шифрования и отслеживания изменений в исходных сборках. По словам спикера, это позволяет вовремя выявлять уязвимости, повышать устойчивость промышленных контуров и обеспечивать соответствие требованиям регуляторов.

Другое стратегическое направление — создание доверенных репозиториев открытого ПО. Как считает Харитонов, они позволят бизнесу отказаться от дублирования трудоемких проверок и тестирования. «Формируя общую экосистему доверенных библиотек, мы создаем прозрачность технологического стека каждого ИТ-решения и ускоряем переход на безопасное, суверенное ПО», — подчеркнул он. Формирование таких репозиториев станет механизмом для быстрой и прозрачной проверки технологий по трем ключевым критериям: техническому, юридическому и операционному. Это обеспечит безопасность и предсказуемость жизненного цикла ПО, что особенно важно для субъектов КИИ.

Не менее важно сфокусироваться и на развитии суверенных безопасных ПАКов, в том числе для задач промышленной автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. К примеру, доверенные ПАКи, в которых вычислительные мощности сочетаются с ИИ-платформами, способны обеспечить создание, обучение и эксплуатацию ИИ-моделей в замкнутом периметре предприятия, без передачи данных вовне. «Т1» уже создал такой ПАК, что позволило холдингу выйти в новый сегмент рынка. При этом важную роль здесь играет поддержка со стороны государства. Такие меры, как офсетные контракты, действительно помогут продвигать отечественные технологии.

Глава «Т1» при этом отметил, что потенциал российских ПАКов выходит далеко за пределы внутреннего рынка. К примеру, китайские производители проявляют к ним интерес, а также к другим инженерным решениям отечественных разработчиков — речь идет о CAD/CAE-комплексах. По словам Харитонова, важным принципом развития современной экономики является желание стран контролировать внедряемые технологии. И именно это объединяет Россию со странами БРИКС и дружественными государствами, позволяя кооперироваться и реализовывать проекты внедрения на внешних рынках.

