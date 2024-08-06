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«Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС» открыла новую дистанционную программу обучения реверс-инжинирингу в рамках направления «Аддитивные технологии». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Реверсивный инжиниринг — это процесс снятия параметров детали или устройства для последующего их повторения или усовершенствования. Метод применяется, когда существует образец изделия, но нет его проектной документации.

«Курс “Реверс-инжиниринг в условиях импортозамещения. Обзор современных инструментов диагностики и анализ лучших практик” предоставляет инженерам уникальные возможности для изучения процессов обратной развертки. Программа позволит промышленникам комплексно освоить механизмы диагностирования характеристик объекта исследования и проведения работ по обратному проектированию. Таким образом, сотрудники смогут нарастить компетенции для адаптации и улучшения существующих технологий, а также продления срока действующего оборудования в условиях ограниченного доступа к иностранному рынку», — отметил Анатолий Гарбузов.

Курс рассчитан на 16 академических часов и будет полезен специалистам инженерно-технологических центров и конструкторских бюро, сотрудникам технологических и коммерческих служб, реализующих задачи импортозамещения.

«В современных условиях отечественным промышленным предприятиям необходимо решать широкий спектр задач как в рамках программ импортозамещения, так и для обеспечения бесперебойной работы различного оборудования. Активное развитие инновационных инструментов диагностики геометрии объектов, механических характеристик, свойств материалов и их макро- и микроструктуры дает мощный импульс широкому внедрению методов обратного проектирования», — сказал директор передовой инженерной школы «Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии» Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» Иван Иванов.

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Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производстве современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, правительство Москвы в 2021 г. совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа».

Сегодня «МТШ» представляет собой образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто 10 общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно свыше 200 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Обучение в «МТШ» прошли уже более 2,7 тыс. инженеров.

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