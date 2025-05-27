«Яндекс Go» рассказал, как меняются спрос и цены на такси в Сочи летом

Аналитики «Яндекс Go» изучили, как меняются спрос и цены на такси в Сочи с началом курортного сезона. В отличие от других крупных городов России, где заказов становится больше осенью и зимой, в Сочи именно летом такси наиболее востребовано. В этот период спрос на такси в Сочи растет в среднем на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Средняя стоимость километра поездки на такси в Сочи летом может вырасти на 20% по сравнению с осенью и зимой. На цену может влиять повышающий коэффициент, который применяется автоматически, если свободных водителей на линии меньше, чем заказов в моменте.

Цены начинают увеличиваться в июне и достигают своего пика, когда курорт наиболее загружен — в середине июля и в конце августа. В эти периоды спрос повышен весь день, меняется только его интенсивность в разные часы — утром и вечером заказов больше, чем в середине дня.

В будние дни активнее всего люди заказывают такси утром и вечером — жители города занимаются своими повседневными делами, а туристы посещают достопримечательности и зоны отдыха. Основные точки притяжения — Приморский парк, Морской порт, Зимний театр, а также набережная с ресторанами и зонами для прогулок.

В утренние часы повышающий коэффициент может появляться при заказах такси в центральных районах Сочи, где расположены железнодорожный вокзал и множество отелей. В отдаленных районах — потому что туристы едут в центр и на пляж, а сочинцы на работу. Чем больше разница между числом заказов такси и количеством доступных водителей — тем выше коэффициент. Когда спрос на такси и число свободных машин выравниваются, цены снижаются и становятся обычными.

В вечерние часы он срабатывает сначала в отдаленных районах города, когда пассажиры едут в центр. Ближе к ночи спрос растет в прибрежных зонах и в центральных районах Сочи, так как туристы возвращаются в пригород. Суммарно заказов в это время поступает заметно больше, чем в утренние часы, потому что туристы не всегда хотят идти пешком от одного места до другого.

В июне, начале июля и ближе к концу курортного сезона спрос на такси высокий и в выходные дни, когда заказы делают не только туристы, но и местные жители.

В высокий сезон средняя скорость поездки по городу снижается на 2 км/ч, среднее время увеличивается до 15 минут. Это также влияет на итоговую цену поездки, так как она включает в себя оплату и километров, и минут в пути.

Летом в Сочи при поездках на такси стоит по возможности избегать часов пик с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Лучше выезжать на 15-20 минут раньше или позже это времени. В «Яндекс Go» есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках на такси в повышенный спрос. Например, алгоритм может предложить подождать машину чуть дольше или разделить поездку с попутчиком в тарифе «Вместе». Также сервис подскажет, где выйти раньше или пройти пару минут до удобной точки посадки — это тоже поможет сэкономить время и деньги.