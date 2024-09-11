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На портале госуслуг Московской области обновили услугу для перевозчиков такси

Теперь подать данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика можно в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства жителей и бизнеса на портале госуслуг Подмосковья появляется все больше новых сервисов. Так, в электронном виде можно воспользоваться более чем 380 услугами. Кроме того, проводится оптимизация уже существующих услуг. Например, в цифровом формате стала доступна подача сведений о полисе страхования для перевозчиков такси. Опция подключена в рамках услуги “Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси”», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Перевозчики такси теперь должны иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности, который будет защищать пассажиров во время поездки. Подать данные об оформленных полисах в реестр перевозчиков необходимо до 1 ноября 2024 г. В Московской области передать сведения можно онлайн через региональный портал.

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Отправить информацию об оформленном полисе следует с помощью подуслуги «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси» на странице услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси».

Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, самозанятые. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

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