В постсоветской стране придумали способ борьбы с «Яндекс Такси»

Власти Киргизии предложили установить единые правила для рынка такси в стране, которые в том числе ограничат размер комиссии для водителей десятью процентами. Это поясняется тем, что меры предлагаются из опасений по поводу монополизации «Яндекс Такси».

Борьба с монополией

Власти Киргизии хотят утвердить единые правила для такси, чтобы бороться с доминированием компании «Яндекс». Об этом в конце августа 2024 г. пишет «Коммерсант».

Предложения изложены в обосновании к проекту постановления кабмина «Об утверждении правил таксомоторных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Проект вынесен на общественное обсуждение. Мэрия Бишкека считает, что отсутствие единых правил для рынка такси негативно отражается на качестве услуг и безопасности дорожного движения. Отмечается, что отсутствие четких требований к техническому состоянию автомобилей, критериям отбора водителей и регламентам взаимодействия с пассажирами приводит к росту аварийности, увеличению смертности на дорогах и недовольству населения.

Yandex Власти Киргизии решили бороться с «Яндексом» при помощи муниципальных такси

В стране в таксомоторных перевозках заняты более 300 тыс. водителей, при этом около 70% из них работают через агрегатор «Яндекс Такси». Власти обеспокоены тем, что эта тенденция может привести к дальнейшей консолидации власти среди крупных платформ, что приведет к снижению конкуренции в Киргизии, росту цен и снижению качества обслуживания. Это, в свою очередь, может нанести вред потребителям и задушить инновации на рынке. В документе также отмечается, что «Яндекс Такси» взимает 21% от заработка водителей, из которых 3% передаются фирмам-партнерам, при этом риски и ответственность за нарушения возлагаются на водителей, платформа за возможные проблемы не отвечает.

«В условиях доминирования «Яндекс Такси» и других крупных операторов наблюдается тенденция к монополизации рынка, что ведет к повышению тарифов и значительным денежным оттокам за границу», - говорится в документе.

Новый проект постановления предполагает создание муниципальных экологических таксомоторных предприятий. Реализация инициативы потребует создания программного комплекса для водителей и пассажиров такси, а также таксомоторных предприятий. При условии внедрения проекта у органов местного самоуправления (МСУ) появится возможность регулировать тарифы таксомоторных предприятий, которые будут составлять не более 10% от заказа.

Внесли в реестр монополистов

В апреле 2024 г. Государственная антимонопольная служба Киргизии признала сервис «Яндекс Такси» в стране доминирующим и внесла в реестр монополистов.

«Пунктами 38, 39 и 40 раздела 1 «Республиканский реестр» дополнено хозяйствующими субъектами ОсОО «Яндекс.Такси.Корп», ОсОО «DOS TEK GROUP» (ДОС ТЕК ГРУПП) и ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт», - говорилось в публикации.

С 2022 г. в Киргизии действует мораторий на проверки, однако на компанию поступило много жалоб. По подсчетам службы, в 2023 г. зарегистрировано более 300 обращений от пассажиров и водителей.

Со слов представителей «Яндекс», комиссия сервиса не менялась в Киргизии с февраля 2023 г. Она различается по городам и тарифам. Сейчас в стране комиссия сервиса начинается от 10%, а в самом дорогом тарифе в столице не превышает 17%, включая налог на добавленную стоимость (НДС) и ставка налога с продаж (НСП). Более того, в сервисе «Яндекс Такси» постоянно работают программы мотиваций для партнеров и их водителей, которые позволяют увеличить их доход.

Ценообразование

Повышение стоимости поездки заложено в систему приложения «Яндекс» и ориентируется на спрос. Программа агрегатора настроена таким образом, что при высоком спросе в утренние часы она автоматически повышает стоимость посадки. Тоже самое происходит в часы пик или в плохую погоду. По данным издания Tazabek, при таких обстоятельствах стандартная ставка посадки в 39 сомов не работает, а повышенный тариф может стартовать от 200 или даже 220 сомов. Как бы очевидно это ни звучало, но подобные ситуации чреваты и недовольством, и значительными финансовыми трудностями, так как обстоятельства вынуждают клиентов соглашаться на невыгодные условия.

Согласно данным председателя профсоюза водителей такси «Кабылан» Улана Чолпонбаева (Ulan Cholponbaev), заказывая такси через «Яндекс», кроме повышения и понижения цен, пользователи стали замечать и скидки, которые предоставляет сервис. Однако анализ цен все же показал - эти скидки символические и обычно предоставляются при цене ниже 200 сомов за поездку. Также пользователи обнаружили 11 случаев, когда скидка не превышала и 5 сомов. Что интересно? Почти всегда такие скидки агрегатор делал, когда поездка стоила магические 158 сомов. Найти ответ на этот вопрос нам не удалось, но сам факт показался очень интересным. Факты позволяют говорить о том, что расстояние, которое по логике должно быть ключевым фактором в системе такси, на самом деле не играет главной роли при формировании цены.