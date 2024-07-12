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Банк «Русский Стандарт»: весной у женщин доля платежей за аренду авто выросла до 21%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат на такси и аренду машин по картам банка в российских городах. Средний чек платежа за прокат авто минувшей весной оказался на 47% выше, чем за поездку на такси. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Два самых популярных вида платных услуг легкового транспорта – такси и аренда авто. Если за 100% взять все платежи по картам банка «Русский Стандарт» весной в этих категориях, то бесспорным лидером здесь стало такси. В марте-мае 2024 г. доля таких платежей по картам банка составила 90% от всех операций в этих двух категориях. Кстати, она выросла относительно зимы, когда была 88%.

Общий средний чек на такси с марта по май текущего года составил 463 руб. Он снизился по сравнению с зимой, когда был 486 руб.

По данным банка «Русский Стандарт», весной в число городов с самым высоким спросом на такси, судя по количеству платежей, вошли: Москва, Челябинск, Казань, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Интересный факт: весной женщины и мужчины практически с одинаковой активностью пользовались услугами такси. 51% платежей пришелся на женщин и 49% – на мужчин. Зимой соотношение было аналогичным.

10% от платежей в двух обозреваемых категориях, как показала статистика банка, приходится на прокат машин. К весне эта доля снизилась относительно зимы, когда она была 12%.

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По данным банка, общий средний чек на прокат авто весной по картам составил 680 руб., зимой он был 642 руб.

Среди городов с самым большим числом оплат за аренду авто весной оказались Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Волгоград и Краснодар.

Кстати, мужчины заметно чаще женщин берут авто напрокат. Как показала статистика Банка Русский Стандарт, 79% платежей минувшей весной пришлось на мужчин, а оставшиеся 21% – на женщин. Интерес женщин к этому сервису вырос – зимой на мужчин приходилось 83% платежей, а на женщин – 17%

Методология: в рамках исследования были изучены обезличенные данные платежей по картам банка «Русский Стандарт» в категориях «такси» и «аренда авто» весной 2024 г., а также зимой 2023-2024 г. За 100% были взяты все платежи по картам этих категориях и определены доли каждой.

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