«АльфаСтрахование» и «Яндекс Про» запустили онлайн-покупку ОСГОП для водителей такси

«АльфаСтрахование» и «Яндекс Про» запустили онлайн-оформление полисов ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков) для сотрудничающих с платформой водителей.

Теперь они могут оформить обязательный полис ОСГОП от «АльфаСтрахование» в приложении «Яндекс Про» за пару минут. До конца года стоимость полиса от «АльфаСтрахование» для водителей «Яндекс Про» составит 3392,49 руб.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам удобные, быстрые и простые решения. Это партнерство – очередной шаг к тому, чтобы сделать процесс страхования максимально комфортным и доступным – перевозчики такси могут получить необходимый для работы документ за считанные минуты в любом месте. Кроме того, до конца года сотрудничающие с «Яндекс Про» смогут воспользоваться нашим предложением по минимально возможному тарифу», – сказала Мария Анпилогова, руководитель управления цифровых продаж корпоративного блока Московского регионального центра «АльфаСтрахование».

С 1 сентября вступили в силу изменения в Федеральный закон №67-ФЗ. Теперь водители такси, помимо полиса ОСАГО, также должны иметь полис ОСГОП, предусматривающий дополнительную выплату пассажиру в случае причинения вреда его жизни или здоровью. Лимиты выплат установлены Правительством РФ и составляют 2,025 млн руб. в случае вреда жизни пассажира, до 2 млн руб. – при причинении вреда здоровью в зависимости от тяжести полученных травм (выплаты производятся по специальной таблице выплат и суммируются в случае нескольких типов травм). За ущерб имуществу пассажира предусмотрена компенсация до 23 тыс. руб.