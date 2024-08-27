«Яндекс Go»: когда выгоднее вызывать такси в День знаний

Тарифы сервиса с 1 сентября 2024 г. не меняются. Однако стоит учитывать, что финальная цена зависит от множества факторов, в том числе количества свободных машин в районе и желающих уехать на такси. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В День знаний спрос может сильно превышать предложение: много людей заказывают такси на линейки в одно и то же время, вместе с тем на линию выходит меньше водителей — например, позже придут те, кто также ведет детей в школу. В 2023 г. поездок на такси в этот день было на 10-20% больше, чем в последний день лета. Чтобы помочь распланировать дела, «Яндекс Go» подготовил советы — в какое время выгоднее заказывать такси.

По статистике прошлых лет, в День знаний люди активно заказывают такси с 6.30 утра, больше всего заказов — в районе 8 утра. Поэтому 2 сентября вызвать такси лучше на 10-15 минут позже или раньше этого времени. К 9 утра спрос на такси обычно снижается — машины начнут заказывать те, кто отправляется на работу. Поэтому выехать с детьми на прогулку или в гости после школы выгоднее попозже.

В 2024 г. 1 сентября выпадает на воскресенье и спрос, скорее всего, не будет отличаться от других выходных дней. Лучше запланировать поездку до 18:00 — вечером такси заказывают чаще, вероятно, чтобы вернуться домой и подготовиться к новой неделе. Накануне, в субботу, выгоднее будет заказывать такси до 14.00 и в конце дня с 19:00 до 21.00. В обеденное время обычно пик спроса, и цена может на время повыситься — люди ездят активнее, например, в торговые центры.

Принимать заказы на поездки с детьми в «Яндекс Go» могут только водители с самыми высокими оценками. Они проходят дополнительную подготовку и учатся правильно устанавливать и регулировать кресла, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров. Заказать машину с детским креслом можно во всех тарифах. А если удобнее поехать со своим, нужно выбрать в приложении соответствующую опцию — это не увеличивает цену поездки.