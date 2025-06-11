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«Яндекс Go» будет находить такси в аэропорту быстрее

Пользователи «Яндекс Go» смогут быстрее находить такси в аэропортах России. Во всех авиаузлах стал доступен тариф «Самый быстрый». При заказе такси пользователь выбирает несколько классов машин, а сервис назначает автомобиль, который приедет быстрее всех. Скорость поиска машины в тарифе «Самый быстрый» на 15% выше, чем при обычном поиске.

Количество потенциально подходящих пассажиру машин увеличивается в несколько раз, если сервис ищет свободные машины сразу нескольких классов. Это помогает быстрее найти вариант, если пассажир устал после перелета или спешит на деловую встречу. Чаще всего пользователи выбирают одновременный поиск по тарифам «Эконом» и «Комфорт». Раньше такая функция была доступна только для поездок по городу.

Рядом с крупными аэропортами России «Яндекс» также специально арендует парковки рядом с аэропортами, где водители могут ожидать заказы. Отсюда такси может приехать за пассажиром в несколько раза быстрее, чем из города. Такие стоянки уже организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других.

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В аэропортах заказы в сервисе назначаются водителям по особой механике — в порядке очереди. Первыми заказ получают те, кто привез пассажира в зону вылета или заранее получил предложение от сервиса приехать в аэропорт в часы высокого спроса, когда прибывает множество рейсов. Спрос на такси в аэропортах прогнозирует ML-модель, обученная на истории заказов из аэропортов. Она учитывает актуальное расписание прилета и число потенциальных пассажиров этих рейсов. Модель делает прогноз на полчаса вперед. Если водителей рядом с аэропортом недостаточно, то сервис рассылает приглашения водителям, чтобы их хватило для выполнения заказов.

Благодаря новым возможностям сервиса рядом с аэропортами есть свободные водители. Это помогает сдерживать повышающий коэффициент, когда заказов становится больше и может не хватать водителей.

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