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Александрова Жанна
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|ОТЭКО автоматизировала процесс подбора сотрудников, сократив сроки найма на 36%, а затраты – на 30% 1
Александрова Жанна и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4153 1
|Telegram Group 2225 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 61 1
|Yandex DataLens 45 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1237 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1125 1
|Королев Максим 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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