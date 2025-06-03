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Александрова Жанна


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 ОТЭКО автоматизировала процесс подбора сотрудников, сократив сроки найма на 36%, а затраты – на 30% 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Александрова Жанна и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4153 1
Telegram Group 2225 1
ОТЭКО ГК 25 1
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OOH - Out-of-home - Наружная реклама 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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