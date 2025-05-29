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Разнометов Денис
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Исследование Kaiten: в ИТ 25% сотрудников недовольны переработками, а 35% — долгой дорогой до офиса 1
|24.04.2017
|Робот Promobot окажет помощь пожилым людям в центрах социального обслуживания 1
Разнометов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Promobot - Промобот 139 1
|Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 78 1
|Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 795 1
|Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5504 1
|Кнопка жизни 21 1
|Promobot SDK 2 1
|Южаков Алексей 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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