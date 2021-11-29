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Партнерская программа #CloudMTS возглавила рейтинг облачных партнерских программ Market.CNews

На сегодняшний день на рынке выделяют три вида партнерских программ. Реферальная или агентская предполагает оплату за привлеченных клиентов, реселлерская — перепродажу облака провайдера, White Label — самостоятельную продажу облака провайдера под собственным брендом. Партнерская премия исчисляется в процентах от привлеченной выручки и может зависеть от месячного оборота партнеров, типа облачных сервисов.

При выборе партнерской программы необходимо оценить несколько параметров, рассказывает Юрий Хомутский, директор проектов CNews. Во-первых, уровень сервисов провайдера: надежность и разнообразие услуг, количество и надежность ЦОД. Во-вторых, его сотрудничество с глобальными вендорами. В-третьих, предлагаемые программы обучения, технической поддержки партнеров и их ИТ-проектов, помощь в продажах и маркетинге, а также количество действующих партнеров.

Как правило, в ходе реализации ИТ-проектов провайдеры помогают партнерам в пресейле, выделяют архитектора проекта и аккаунт-менеджера. Важную роль играет помощь провайдера в продажах и маркетинге — лидогенерация, совместное участие в мероприятиях, организация публикаций и вебинаров для продвижения решений партнера, возможность войти в продуктовый портфель провайдера и вместе выйти на крупных заказчиков.

Партнерские программы облачных провайдеров особенно актуальны для ИТ-компаний, которые предлагают сервисы, но не имеют своего облака, дочерних ИТ-компаний крупных не-ИТ-организаций, консалтинговых компаний.

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Рейтинг облачных партнерских программ 2021. Источник: Market.CNews, 2021

В представленном Market.CNews рейтинге облачных партнерских программ первое место на сегодняшний день занимает программа, которую предлагает облачный бизнес МТС (#CloudMTS). Партнерам доступно более 25 облачных сервисов, таких как Elastic Cloud, IaaS 152-ФЗ, Managed Services, Azure Stack и т.д.

По словам Анастасии Кулины, руководителя направления по работе с партнерами #CloudMTS, провайдер развивает партнерские программы в трех направлениях. Коммерческое партнерство предполагает интеграцию облачных сервисов провайдера в портфель компании и перепродажу их клиентам как напрямую, так и в составе собственных бизнес-решений. Сервисное партнерство — это предоставление консалтинговых, интеграционных и других услуг на базе облачных сервисов провайдера. Продуктовое партнерство — создание уникальных решений на базе облака провайдера и распространение его по различным моделям: SaaS, подписки, через лицензии.

24 ноября 2021 г. состоялась организованная CNews Conferences при поддержке Market.CNews конференция «Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия». В конференции приняли участие представители компаний VMware, Intel, Naumen, «Корус Консалтинг».

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