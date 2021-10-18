«Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров

«Яндекс.еда» теперь будет создавать зоны отдыха для курьеров — и первая из них уже заработала на территории Черемушкинского рынка. Эта зона открыта для всех курьеров, а не только тех, кто сотрудничает с сервисом. В такой зоне можно, например, погреться в холодную погоду, зарядить телефон или просто отдохнуть во время ожидания новых заказов для доставки.

«Яндекс.еда» при поддержке Черемушкинского рынка организовала это пространство для отдыха в рамках своей программы заботы о курьерах. Перед этим сервис опросил курьеров, и многие из них высказались за то, чтобы в городе было больше мест для отдыха во время ожидания заказов. У Еды уже есть карта дружественных ресторанов, в которых курьеры могут посидеть и, к примеру, зарядить телефоны. Но даже в таких заведениях нет специально оборудованных пространств для отдыха курьеров.

В зоне ожидания на Черемушкинском рынке курьеры могут отдохнуть на сиденьях с местом внизу для сумок. В зоне есть также розетки, кулер с водой, санитайзер, уборная, а еще карта, которая помогает сориентироваться на территории рынка. В ближайшее время сервис откроет такую зону и в Санкт-Петербурге.

Курьеры могут сотрудничать с «Едой» через курьерские службы или в качестве самозанятых. Последние получают ежедневные выплаты от сервиса. Для всех его партнеров, которые помогают развозить заказы, действует бесплатная юридическая помощь и страховка на сумму до 2 млн руб. от несчастных случаев во время доставки. В марте прошлого года «Яндекс» запустил фонд финансовой поддержки для водителей и курьеров, которые контактировали с зараженными коронавирусом или которые сами заразились им. Компания открыла также пункты бесплатной вакцинации для водителей и курьеров.

У «Еды» есть для них и разные бонусы — например, доплата за большие по весу заказы или за работу во время высокого спроса. Во втором случае сервис временно увеличивает стоимость доставки для пользователей и всю разницу отдает курьерам. У «Еды» действует реферальная программа — для партнеров, которые порекомендуют друзей. В рамках программы заботы о курьерах «Еда» и «Лавка» компенсируют партнерам половину стоимости обедов в популярных сетях, которые сотрудничают с первым сервисом, и в дарксторах второго.