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Boosty запускает личное общение авторов с подписчиками

Платформа монетизации авторского контента Boosty запустила личные сообщения, сообщили CNews в пресс-службе VK. В рамках новой функциональности авторы получат возможность рассылать личные сообщения всем подписчикам. Благодаря этому общение станет более персональным.

Также авторы смогут отправлять конкретным людям сообщения с оплатой при получении и прикладывать к ним файлы. Это значительно расширяет возможности сервиса и предоставляет авторам новые сценарии монетизации творчества. Иллюстраторы смогут договариваться с заказчиками и по готовности отправлять платное сообщение с артом, музыканты – разрабатывать индивидуальные биты и сэмплы, на заказ разбирать песни по аккордам. Стилисты – проводить разбор гардероба и составлять образы для клиентов, стримеры – продавать сигны. Дизайнеры смогут получать гарантированную оплату за разработку фирменного стиля или логотипа, а создатели авторских курсов – проводить индивидуальные консультации с учениками.

Кроме того, творцы на Boosty теперь могут дать дополнительные преимущества обладателям премиум-подписки. Блогеры смогут включить для подписчиков определенных уровней возможность писать автору первым. Например, автор может указать, что на базовом тарифе подписчики только получают сообщения, а на расширенном — могут задавать вопросы, заказывать темы новых подкастов, общаться с блогером в личке.

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Boosty — платформа монетизации авторского контента от VK, созданная в 2019 г. командой DonationAlerts. Сервис работает на основании платной подписки. Уровни подписки, их наполнение и стоимость определяет сам автор. Также на Boosty возможна продажа отдельных постов и краудфандинг — сбор средств на какую-либо цель.

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