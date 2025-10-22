Разделы

Взрывной успех донат-сервисов: россияне стали втрое активнее донатить стримерам

Россияне все чаще предпочитают разовую поддержку авторов контента регулярным подпискам. Трафик на сервисы для приема донатов в 2025 г. вырос втрое, в то время как платформы с подписочной моделью показали рост всего на 4%, а время пользования ими сократилось на 40%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за восемь месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Смена предпочтений особенно заметна на примере лидеров. Так, DonationAlerts, популярный сервис для приема донатов, показал взрывной рост — его средний трафик с начала 2025 г. увеличился почти в три раза. В то же время трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%.

Сервисы для приема донатов — это специализированные онлайн-платформы, позволяющие авторам контента, в первую очередь стримерам, монетизировать свои трансляции в реальном времени путем получения добровольных пожертвований от зрителей. Платформы с подписочной моделью представляют собой сервисы, где авторы публикуют эксклюзивный контент, доступный аудитории на основе регулярных платных подписок.

Самую высокую активность в сфере донатов ожидаемо демонстрирует молодая аудитория 14-20 лет — ее трафик увеличился на 120% в расчете на пользователя. Однако растет популярность таких сервисов и среди более взрослых абонентов: у аудитории 21-25 лет средний трафик стал выше на 43%, а у пользователей 26-35 лет — на 65%.

Подписочными платформами активнее пользуются люди в возрасте от 26 до 45 лет — на них приходится 56%. Больше других растет и объем среднего трафика у этих возрастных категорий: у пользователей 26-35 лет он увеличился почти в четыре раза, а у аудитории 36-45 лет — в три. Вероятно, более взрослая аудитория, оставаясь на подписочных платформах, начинает использовать их интенсивнее.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Мужчины активнее женщин пользуются сервисами монетизации: их доля составляет 65% среди пользователей донат-платформ и 62% — среди клиентов подписочных сервисов.

Аналитики Yota также выяснили, что по активности использования подписочных сервисов лидируют Новокузнецк, Йошкар-Ола, Великий Новгород, Петропавловск-Камчатский и Калининград. А вот сервисы для приема донатов наиболее популярны в Химках, Оренбурге, Калуге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом
