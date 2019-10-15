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Платформа монетизации авторского контента Boosty.to запустила разовые платежи

Интернет Веб-сервисы

Платформа монетизации авторского контента Boosty.to сделала возможным оплату отдельных постов. Ранее сервис позволял пользователям только оформлять подписку на авторов.

Данная функция рассчитана на авторов, контент которых сложно оформить в регулярные публикации или чье творчество сложно привести к формату, который может подразумевать модель подписки. Таким образом создатели Boosty.to стремятся расширить базу авторов, которым сервис поможет монетизировать свое творчество.

Пользователь может получить доступ к постам индивидуально без необходимости оформления подписки, они остаются навсегда открытыми для залогиненного читателя.

«Мы стремимся сделать Boosty.to максимально удобным инструментом для творцов разных форматов. Мы получали регулярные запросы на функцию оплаты отдельных постов. И приняли решение реализовать такую опцию, чтобы платформу могли использовать в том числе и те, кто публикуют лайфхаки, туториалы или обучающие программы, каждая из которых является отдельным продуктом и подразумевает одноразовую оплату», — сказал Роман Новиков, директор департамента adVentures Mail.ru Group.

Boosty.to — платформа монетизации авторского контента от сервиса Donationalerts, принадлежащего Mail.ru. Boosty.to помогает создателям творческого контента: подкастерам, дизайнерам, художникам, косплеерам, блогерам и многим другим, — дополнительно заработать посредствам монетизации существующей аудитории.

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