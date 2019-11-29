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Donationalerts объявил о начале интеграции с платформой монетизации авторского контента Boosty.to

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Donationalerts объявил о начале интеграции с платформой монетизации авторского контента Boosty.to. Стримеры получат возможность использования инструментов Boosty.to. В дальнейшем будет проведена более глубокая продуктовая интеграция.

Сейчас с помощью Boosty.to свое творчество монетизируют авторы различных жанров: иллюстраторы, подкастеры, видеоблогеры, художники, косплееры и многие другие. Авторы могут устанавливать различные уровни подписки для поклонников, указывать цель сбора средств или создавать платные посты.

Теперь стримеры смогут не только принимать пожертвования во время трансляции, но и взаимодействовать с аудиторией на новом уровне: создавать приватные чаты для самых преданных поклонников, делать закрытые посты для избранного сообщества, устанавливать уровни подписки и определять ее стоимость на месяц. Также авторы смогут ставить себе цели — набрать определенное количество платных подписчиков или собрать конкретную сумму денег.

В дальнейшем планируется более тесная интеграция сервисов, включающая специальные уведомления, новые опции монетизации стримов и более удобную работу с площадками.

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