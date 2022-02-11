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Boosty.to позволит лидерам мнений проводить закрытые трансляции для платных подписчиков

Платформа монетизации авторского контента Boosty.to объявила о запуске возможности проведения закрытых прямых трансляций для платных подписчиков. Теперь авторы смогут проводить вебинары, мастер-классы, делиться игровыми лайфхаками и общаться в прямом эфире только с платными подписчиками. Попасть на закрытую трансляцию по прямой ссылке будет невозможно.

Boosty.to строит единую платформу, которая позволит творцам из разных областей легко и эффективно монетизировать свой контент. Появление приватных трансляций — это новый шаг в развитии платформы. Изначально закрытые трансляции будут доступны только платным подписчикам, но вскоре появится возможность продажи доступа к отдельным трансляциям.

Трансляция будет сопровождаться чатом, в котором зрители смогут общаться между собой и обращаться к автору в прямом эфире. Также стримеру можно будет отправить пожертвование через Donationalerts и увидеть уведомление прямо на экране трансляции.

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