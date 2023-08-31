Российский аналог Canva открывает педагогам бесплатный доступ к платформе

Социально ориентированный проект компании Flyvi, входящей в официальный реестр разработчиков отечественного ПО, направлен на поддержку преподавателей и учителей на пути развития цифровизации в образовании.

Графический онлайн-редактор Flyvi является наиболее близким аналогом ушедших из России в июле 2022 г. Canva и Vista Create. При помощи привычных пользователям готовых шаблонов и интуитивно понятного интерфейса он позволяет создавать дизайны под любые задачи людям, у которых нет опыта и навыков в этой сфере.

«Нашим сервисом часто пользуются преподаватели школ и вузов для создания материалов к урокам и изображений для соцсетей. Чтобы поддержать их в этом нелегком деле, мы сделали для них специальный тариф, по которому они совершенно бесплатно могут использовать все возможности редактора. Ранее педагоги имели подобный доступ к Canva, но в июле прошлого года с уходом компании с российского рынка они оказались в трудной ситуации. Мы предлагаем аналогичное решение, которое будет удобно пользователю с любым уровнем компьютерной грамотности благодаря наличию более 30 тыс. готовых шаблонов», - сказал основатель проекта Flyvi Евгений Кравченко.

Графический онлайн-редактор Flyvi разрабатывался в качестве прямого импортозамещающего продукта, он является полностью российской разработкой и входит в официальный реестр отечественного программного обеспечения.

Разработчики отмечают, что акцент на поддержку педагогов был сделан, исходя из понимания, что у них есть потребность в создании большого количества материалов для образования, в которых требуется применение навыков дизайна: презентаций, афиш, школьных газет, рабочих листов, грамот, дипломов. Кроме того, активными темпами идет процесс цифровизации образовательной среды. Это означает, что теперь педагогам необходимо создавать еще и цифровой контент, в том числе и для социальных сетей. Несмотря на то, что Flyvi не является официальным партнером Национального проекта «Образование», руководством компании было принято решение поддержать преподавателей любых образовательных учреждений: вузов, школ, техникумов и т.д.

Чтобы активировать бесплатный доступ к полному функционалу платформы, преподавателям нужно написать запрос на предоставление доступа для преподавателей электронную на почту техподдержки Flyvi с прикрепленной справкой с работы. Запрос будет обработан представителем компании в течение пяти рабочих дней.