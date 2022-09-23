Минцифры пояснило, какие именно ИТ-шники не пойдут служить

Минцифры разъяснило, кто получит отсрочку от частичной мобилизации. Среди них — ИТ-специалисты, задействованные в разработке и сопровождении ПО, программно-аппаратных комплексов или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Повезло и специалистам, которые обеспечивают функционирование средств связи, а также ЦОДов.

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Российские ИТ-специалисты получат отсрочку от частичной мобилизации. Об этом говорится на портале Минцифры.

Отсрочка будет предоставляться ИТ-шникам, которые имеют высшее образование и работают полный день в аккредитованных министерством ИТ-компаниях.

В Минцифры также сообщили, что порядок действий ИТ-компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников сейчас уточняется.

Кому полагается

Отсрочку получат специалисты, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ПО, программно-аппаратных комплексов или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

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На отсрочку могут рассчитывать сотрудники операторов связи, которые занимаются обеспечением устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Кроме того, отсрочка коснется сотрудников СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих.

Что делать, если повестка пришла

Минцифры также объяснило, что делать российским ИТ-шникам из аккредитованных ИТ-компаний, которые уже получили повестку.

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Министерство рекомендовало при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профильного высшего образования, выписку из реестра о госаккредитации компании-работодателя в ИТ-сфере, заверенную гендиректором компании.

Вместе с этим призывник должен взять с места работы справку о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Отрасль просит отсрочки

Накануне, 22 сентября 2022 г. профильные российские ассоциации вместе с рядом представителей ИТ-отрасли направили в Минцифры несколько запросов о предоставлении ИТ-шникам отсрочки от призыва на военную службу и отправки на специальную военную операцию.

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Минобороны 23 сентября уточнило, что отсрочку от частичной мобилизации получат отдельные категории граждан, работающих в ИТ-сфере ИТ, информации и связи, СМИ, а также в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.