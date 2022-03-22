Власти обещают ИТ-отрасли отмену налога на прибыль и невозвратные кредиты

В качестве мер поддержки в условиях санкционного давления российские ИТ-компании смогут рассчитывать на невозвратные и льготные кредиты, а также на освобождение от налога на прибыль. Для восстановления логистических цепочек поставок импортного «железа» в министерстве предлагают отказаться от получения подтверждения производителя для ввоза оборудования на территорию России. А для софтверной отрасли уже в мае 2022 г. будет запущен маркетплейс ПО.

Кредиты ИТ-компаниям

Глава Минцифры Максут Шадаев в своем выступлении на заседании ИТ-комитета Госдумы назвал новые меры поддержки ИТ-отрасли. Среди них — невозвратные кредиты, которые компании смогут использовать на возмещение НДФЛ своим сотрудникам. Такой мерой смогут воспользоваться те предприятия, которые обязуются сохранить рабочие места.

Шадаев также предложил освободить на три года от налога на прибыль ИТ-компании, предоставляющие образовательные услуги и услуги электронной коммерции. Также в Минцифры предлагают предусмотреть кредиты для компаний со ставкой 3% годовых на разработку новых программных продуктов в приоритетных отраслях. Помимо этого, ИТ-компании смогут получить кредиты на пополнение оборотных средств со ставкой 11%.

В министерстве, в том числе, рассмотрят вопрос создания государственного гарантийного фонда для кредитования небольших компаний, не обладающих удовлетворяющей банки залоговой массой. В середине марта 2022 г. был также подписан документ, который утверждает предоставления грантов технологическим компаниям на доработку своей продукции. Максимальный размер такой поддержки может составить 250 млн руб.

Импорт оборудования

«Мы также прорабатываем возможность отказа от необходимости получения подтверждения производителя для ввоза оборудования», — заявил Максут Шадаев. CNews ждет пояснения от Минцифры значит ли данное заявление то, что можно будет ввозить на территорию России американское оборудование с территорий дружественных стран, например, Евразийского экономического союза.

Максут Шадаев рассказал о новых мерах поддержки ИТ-отрасли

«Мы четко понимаем, что логистические действующие цепочки заморожены, нам необходимо максимально упрощать импорт, мы сейчас обсуждаем обнуление таможенных пошлин для импортных комплектующих, упрощение сертификации импортного ИТ-оборудования», — сказал Шадаев. Об инициативе отменить пошлину стало известно 16 марта 2022 г. Тогда опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что министерство данной мерой хочет стимулировать приток в страну электроники из Азии и удешевить производство отечественной техники.

Также для поддержки российской радиоэлектроники Правительство может признать компании «Байкал электроникс» (разрабатывает процессоры «Байкал») и МЦСТ (разработчик «Эльбрусов») системообразующими предприятиями. Данная мера может помочь предприятиям перевести на китайские фабрики производство чипов с тайваньской TSMC, где до сих пор осуществлялся выпуск российских процессоров.

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Также Министерство промышленности в качестве антикризисных мер предложило выделить 900 млрд руб. российской радиоэлектронике. Такую сумму отрасль может получить в 2022-2024 гг.

Маркетплейс и единый заказчик ПО

Помимо льготных кредитов и упрощения импорта, глава Минцифры сообщил, что уже в мае 2022 г. будет запущена первая версия маркетплейса российского ПО. В нем можно будет искать необходимый софт, а также сравнивать его с зарубежными аналогами. На платформе также будут размещены отзывы заказчиков с плюсами и минусами программных продуктов.

Минцифры также планирует объединить компании из разных индустрий для того, чтобы они выступили единым заказчиком ПО, который отсутствует на рынке. Среди таких компаний находятся банки, операторы связи, промышленные предприятия, розничные сети и т.д.