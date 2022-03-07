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Глава Минцифры написал подчиненным «духоподъемное» письмо с новыми мерами спасения ИТ-отрасли

Максут Шадаев написал письмо сотрудникам министерства, в котором поставил три главные задачи для борьбы с кризисом в ИТ-отрасли. Он предлагает, в первую очередь, обеспечить российских разработчиков ПО целенаправленными заказами от крупных российских компаний. Во-вторых, права на такие разработки, по его мнению, должны остаться у заказчиков. В том числе, в министерстве займутся изменениями в регуляторике для того, чтобы убрать барьеры для работы в новой реальности. По мнению главы ведомства, это шанс сделать шаг вперед для развития российских технологий, продуктов и решений.

Письмо Шадаева

Глава Минцифры Максут Шадаев в своем письме к сотрудникам министерства поставил три первостепенных задачи для борьбы с кризисом в ИТ-отрасли (копия письма есть у CNews). В ведомстве говорят об этом письме как о «духоподъемном».

В первую очередь, министр предлагает крупным российским компаниям формировать большие заказы для отечественных разработчиков. «Причем важно это сделать так, чтобы права на новые продукты оставались у компаний», — отмечает глава Минцифры.

«Друзья, нас сильно штормит, — пишет Шадаев. — Цифровая отрасль стала главным объектом вводимых ограничений. Заморожены поставки, приостановлено исполнение контрактов с зарубежными заказчиками и производителями. Многие компании на рынке находятся в растерянности и, естественно, сотрудники переживают за свое будущее».

Предлагается запустить много новых больших и масштабных разработок для граждан, бизнеса и государственных нужд. На эти цели, по словам Шадаева, будут выделены значимые финансовые ресурсы. Это вторая задача, на которой должны сосредоточиться сотрудники министерства.

Новые законы

В-третьих, по словам Шадаева, необходимо очень быстро менять регуляторику, убирать все административные барьеры, ограничения, сдержки для работы в новых условиях. Минцифры также разработало аналогичный пакет мер по поддержке телеком-отрасли.

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Максут Шадаев написал письмо сотрудникам ведомства

«Сегодня мы можем сделать быстро то, что еще вчера казалось просто невозможным предложить и согласовать. Я верю, что это наш шанс сделать шаг вперед для развития своих технологий, продуктов и решений».

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На данный момент беспрецедентной мерой поддержки ИТ-отрасли стал указ Президента России Владимира Путина.

Меры поддержки

В соответствии с указом Президента ИТ-компании могут претендовать на налоговые льготы, а именно — пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6% и могут быть освобождены от уплаты налога на прибыль. Помимо государственной аккредитации, для этого необходимо, чтобы не менее 90% доходов компании поступалось от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.

Владимир Путин также освободил от воинской обязанности ИТ-специалистов, не достигших 27 лет, имеющих профильное образование и занимающихся разработкой ПО.

Также ИТ-компании смогут рассчитывать на гранты и льготные кредиты. Для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки ИТ-компаниям необходимо пройти государственную аккредитацию.

Кристина Холупова

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