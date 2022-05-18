Российский разработчик «железа» начинает выпускать объектные СХД

Российский разработчик вычислительной техники Yadro запускает производство объектных систем хранения данных. К 2023 г. компания планирует занять 20% российского рынка в этом сегменте (а это около $7 млн). Такое оборудование будет востребовано среди телеком-компаний, банков и госсектора, считают в Yadro.

Новая доля рынка

Российская компания, занимающаяся разработкой и производством вычислительной техники под брендом Yadro (юрлицо ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг»), запускает производство объектной системы хранения данных (СХД). Компания планирует занять четверть этого сегмента рынка в России. Об этом CNews рассказали представители Yadro.

В компании Yadro рынок объектных хранилищ в России оценивают в $35 млн. «К концу 2023 года мы планируем занять 20% рынка, — отметили в компании. — Это весомая доля для запуска продукта, учитывая разработку и внедрение такого класса решений в промышленную эксплуатацию». Т.к. весь рынок оценивается компанией в $35 млн, то 20% от него составит примерно $7 млн (доход, на который рассчитывает разработчик).

Объектной системой хранения данных называется такой тип хранилища, в котором хранятся данные различного формата и объема в виде объектов с метаданными. Каждый такой объект имеет уникальный идентификатор, благодаря которому приложения находят и обращаются к данным, что значительно упрощает работу систем. Отличительной особенностью является то, что данные хранятся в так называемой плоской среде или, другими словами, на одном уровне, т.е. без использования дерева каталогов.



Оборудование будет востребовано среди телеком-компаний, банков и госсектора, считают представители Yadro. Партнером компании по данному проекту выступил разработчик облачной платформы хранения данных «Морфбитс».

Новая компания и ее учредители

Для проекта Yadro создала новую компанию. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ядро центр разработки облачных хранилищ» образована совсем недавно 28 апреля 2022 г. Ее гендиректором заявлен Вадим Лоскутов.

Yadro рассчитывает на доход $7 млн от выхода на новый сегмент рынка

Учредителями компании являются ООО «Группа компаний ядро», которой принадлежит 60% долей, 20% сосредоточено у Сергея Любич (гендиректор вышеупомянутой «Морфбитс»). Остальные 20% в равных долях принадлежат Анатолию и Станиславу Богатыревым. Согласно базе «Контур.фокус», Анатолий Богатырев числился среди учредителей «Морфбитс». На данный момент информации об учредителях компании в открытых источниках нет.

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«Морфбитс» — относительно молодая ИТ-компания, зарегистрированная в 2018 г. Ее показатели выручки невелики. По данным «Контур.фокуса», чистая прибыль компании по итогам 2021 г. составила 33,9 млн руб., а выручка — 94,1 млн руб.

Подробности новой системы

Система является децентрализованным хранилищем, в котором каждый узел будет работать максимально автономно, чтобы данные хранились корректно, в соответствии с заданными политиками, поясняют в Yadro. Для увеличения объема хранения и производительности система масштабируется горизонтально однотипными узлами хранения.

Оборудование может быть использовано для разрабатываемых заказчиками Web и мобильных приложений для внутреннего и внешнего использования, геораспределенных глобальных хранилищ, хранилищ для образов контейнеров и т.д.

Первый релиз системы будет выпущен в IV квартале 2022 г.