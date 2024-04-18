Разделы

Данилова Анна


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация здравоохранения 2024 1
18.04.2024 Анна Данилова, Виктор Токарев, Екатерина Бакетова -

Как цифровые технологии сделали медпомощь доступнее: опыт Иркутска

 1
09.11.2001 "Росно" страхует в интернете мобильники и компьютеры 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Данилова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2390 1
Цифра ГК 2513 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 47 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1697 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 355 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4433 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 33 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6018 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 1
Сетевая карта - Network card 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Электронный документ - Electronic document 1512 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 147 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 10 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 559 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 43 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 30 1
Бакетова Екатерина 2 2
Токарев Виктор 2 2
Лось Елена 2 1
Василенков Алексей 2 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 912 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 969 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 361 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
