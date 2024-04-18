Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данилова Анна
УПОМИНАНИЯ
|Цифровизация здравоохранения 2024 1
|18.04.2024
|
Анна Данилова, Виктор Токарев, Екатерина Бакетова -
Как цифровые технологии сделали медпомощь доступнее: опыт Иркутска1
|09.11.2001
|"Росно" страхует в интернете мобильники и компьютеры 1
Данилова Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2390 1
|Цифра ГК 2513 1
|Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 47 1
|Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.