158 медицинских организаций перешли на отечественную операционную систему «Ред ОС»

«РТ МИС», разработчик медицинских информационных систем, и «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, реализовали проект по миграции медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС» на операционную систему «Ред ОС». Миграция осуществлена в 158 медицинских организациях, где работают более 40 тыс. пользователей «ЕЦП.МИС», в четырех регионах России: ЯНАО, Оренбургской и Рязанской областях, Еврейской АО. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Новая конфигурация систем работает на базе «Ред ОС» – российской операционной системы общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ. Данная операционная система может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до первого класса включительно).

«Для плавного перехода мы закладываем не менее 100 рабочих дней. Серверы переводим по очереди, частями. Контрольной точки перехода нет, она размыта по времени. Также закладываем период стабилизации: в течение пяти рабочих дней специалисты выполняют мониторинг по работоспособности и принимают активные меры по предотвращению аварий, связанных с переходом. Таким образом, миграция для пользователей проходит незаметно и безболезненно», — сказал Тимур Юрис, директор портфеля проектов департамента проектного управления ООО «РТ МИС».

В настоящее время ведутся работы по миграции во Владимирской области, планируется старт проекта в Республике Коми, Пермском крае и Свердловской области.

Переход со свободно распространяемой операционной системы ОС CentOS на «Ред ОС» соответствует политике импортозамещения и обеспечивает выполнение части требований федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» для объектов КИИ.

«Благодарим «РТ МИС» за плодотворное сотрудничество. Команда «Ред ОС» разрабатывает российские ИТ-решения с учетом потребностей наших пользователей, и мы рады, что операционная система РЕД ОС стала новым удобным окружением для сотрудников 158 медицинских организаций», — прокомментировал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред ОС».

Корректность работы медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС» и лабораторной информационной системы «ЕЦП.ЛИС» с «Ред ОС» была подтверждена компаниями еще в 2021 г. Испытания проводились в клиентской части ИС.