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Райффайзенбанк и CSI обеспечили подключение СБП на кассах крупнейших сетевых ритейлеров

ИТ в банках Ритейл Розница

Райффайзенбанк и компания Crystal Service Integration (CSI), разработчик программ для сетевых ритейлеров, реализовали возможность подключения Системы быстрых платежей (СБП) на кассах магазинов, на которых установлена система автоматизации торговли Set Retail 10. Это позволит покупателям проводить оплату по QR-кодам в тысячах розничных магазинов, а ритейлерам значительно снизить затраты за прием платежей.

Для приема платежа через СБП кассиру достаточно выбрать тип оплаты по QR-коду, который будет отображаться на экране кассы со стороны покупателя или напечатан на чековой ленте. Покупатель сканирует QR-код со своего телефона и подтверждает платеж в приложении банка. После этого касса запрашивает в банке статус платежа и регистрирует чек, получив подтверждение. Платеж может быть совмещен с любым типом оплаты и в любых комбинациях: наличные, бонусы, банковская карта и другие. В будущем оплата по QR-коду СБП будет доступна на киосках и кассах самообслуживания.

Транзакции происходят моментально, различные сценарии оплаты позволяют торговым сетям использовать СБП не только на кассах, но и в собственных мобильных приложениях, интернет-магазинах. Деньги зачисляются на счет бизнеса моментально, а комиссия списывается на следующий день. Такой прием платежей до пяти раз дешевле стандартного эквайринга.

«Райффайзенбанк реализует интеграцию оплаты по QR коду в рамках СБП для компаний из разных секторов экономики. В данном случае мы совместно со специалистами компании CSI реализовали возможность ограничения времени действия динамического QR-кода. Касса самостоятельно создает QR-код и проверяет статус оплаты в течение этого времени. Банк получает исходящие запросы от кассы на проверку оплаты и дает подтверждение. Такой способ значительно снижает затраты на интеграцию СБП, так как не требует изменений в технической инфраструктуре самого ритейлера», – сказал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.

«Мы с особым удовольствием реализуем в Set Retail функциональность, которая позволяет выигрывать всем участникам рынка. У ритейлеров появилась возможность экономить на эквайринге, у покупателей - оплачивать телефоном с использованием QR, даже без использования NFC. Если у ритейлера есть дополнительная скидка на тип платежа - это повысит лояльность покупателя и регулярность покупок. Коллеги из Райффайзенбанка одними из первых обеспечили такую технологию на российском рынке», – отметил Алексей Анкудинов, директор по продажам Set Retail.



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