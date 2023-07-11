Торговая сеть Olma за два месяца обновила кассовую систему и сэкономила 30% ресурсов ИТ-отдела

Узбекистанский ритейлер Xalq Retail, развивающий сеть магазинов Olma, обновил решение для автоматизации торговли. Это помогло ускорить работу кассиров, сэкономить 30% рабочего времени ИТ-специалистов компании, перенаправив их на стратегические задачи. С новым решением все нужные обновления, в том числе под изменения законодательства, Xalq Retail теперь оперативно получает от ИТ-подрядчика.

Новое решение для автоматизации торговли Set Retail 10 заработало во всех 22 магазинах Olma. Оно управляет 44 кассами в торговой сети – благодаря централизованному администрированию и настройке ритейлеру удалось высвободить треть ресурсов ИТ-отдела и перенаправить освободившихся специалистов на более важные задачи по развитию торговой сети.

За первый месяц работы Xalq Retail отметил простоту интерфейса и скорость работы новой системы, благодаря чему заметно ускорилось и обслуживание покупателей. Ритейлер быстро получает от ИТ-подрядчика любые обновления под новые требования растущего бизнеса и законодательства, в том числе связанные с изменением налоговых ставок и правил маркировки.

Технический директор Xalq Retail Ринат Сайым сказал: «Предыдущая кассовая программа требовала много времени для обновления, тиражирования, было сложно адаптировать ее под законодательные изменения, мы задействовали не только штатных, но и сторонних специалистов. С Set Retail эти проблемы ушли, в первую очередь благодаря централизованному управлению. Интерфейс кассового сервера понятный и удобный – настройкой и администрированием занимаются теперь два человека. С кассами тоже легко работать, обучение кассира занимает 30 минут. У нас сенсорные кассы, основной интерфейс состоит всего из трех кнопок. Мы быстро подключили все платежные системы готовыми модулями, кассы работают стабильно и без сбоев».

За технологическую часть внедрения отвечала российская ИТ-компания CSI – разработчик и интегратор Set Retail. Вместе с узбекистанским партнером Soft Business Group компании за 2 месяца запустили кассовое решение в Olma.

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Коммерческий директор Xalq Retail Александр Зайцев сказал: «При выборе новой системы мы увидели, что Set Retail активно развивается на национальном рынке, решение успешно используют торговые сети из топ-5 ритейлеров Узбекистана. Система очень продуманная и реально помогает ускорить обслуживание покупателей, что способствует уменьшению очередей. Скорость работы кассиров всегда актуальна – в наших магазинах по 2 кассы и в часы пик много покупателей. Также одним из решающих факторов при выборе системы стало наличие местной техподдержки: партнер CSI компания SBG располагается в Ташкенте и оперативно реагирует на все наши запросы».

На первом этапе Xalq Retail планирует оценить функциональность и качество системы, а в будущем – подключить новые инструменты Set Retail и другие решения CSI, например, систему контроля кассовых операций Set Prisma. В планах у ритейлера – активный рост сети и внедрение самообслуживания.

Руководитель проектов компании CSI Андрей Окишев отметил: «Set Retail – это не просто кассовая программа, а целая экосистема модулей и продуктов для автоматизации и управления торговыми и бизнес-процессами. Они помогают решать актуальные задачи бизнеса: ускорять обслуживание покупателей, экономить расходы, повышать прибыль, сокращать потери на кассовом узле. Мы рады, что всё больше ритейлеров в Узбекистане доверяют нам, и делаем продукты максимально полезными для них: заранее обновляем под законодательные изменения, оперативно адаптируем под запросы бизнеса, учитывая всю специфику местного рынка».