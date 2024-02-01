«Лента» установила кассы самообслуживания ещё в 44 гипермаркетах

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, установила почти 200 касс самообслуживания в магазинах.

Компания провела реконструкцию кассовых зон в гипермаркетах, где не было технологий самообслуживания. Во время внедрения проекта «Лента» тестировала кассы самообслуживания отечественных вендоров, поскольку зарубежные производители, которые поставляли оборудование, покинули российский рынок. По результатам пилота партнёром торговой сети стала компания CSI, специалисты которой на основе пожеланий работников магазинов повысили удобство работы с кассами и доработали эргономику решения. Реконструкция зон самообслуживания проходила во время работы торговых точек и не отразилась на качестве обслуживания покупателей.

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В каждом магазине было установлено от четырех до шести касс самообслуживания. Их количество зависит от трафика и пропускных возможностей, в основе расчёта заложена математическая модель. Всего проект реконструкции охватил 44 гипермаркета, была установлена 191 касса самообслуживания с контрольно-весовыми платформами для исключения негативного влияния на уровень потерь. Оборудование для самостоятельных покупок появилось в 11 магазинах Сибири, шести гипермаркетах Челябинска и Нижнего Новгорода, в 12 торговых точках Барнаула, Великого Новгорода, Краснодара, Кемерова, Нижнего Тагила и Омска.

Компания провела реконструкцию почти в 20% гипермаркетов, благодаря чему количество касс самообслуживания выросло на треть. Это позволит «Ленте» улучшить клиентский опыт, увеличить продажи и товарооборот магазинов, а также сократить расходы на персонал.