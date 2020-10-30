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«Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

Новый для российского фэшн-сегмента формат стал доступен покупателям сети спортивных товаров «Декатлон» – первый остров самообслуживания открылся в магазине в Алтуфьево. Возможность сделать самостоятельную покупку уже выбирают 40% его покупателей. Перевод шести касс классической линейки в формат самообслуживания сократил очереди в часы пик и разгрузил сотрудников для работы в зале. Безопасность процесса поддерживается RFID-технологиями, которые использует ритейлер.

Французская сеть активно модернизирует ИТ-инфраструктуру российских магазинов. В 2019 г. на замену европейской кассовой системе в «Декатлон» пришла российская система Set Retail, ставшая платформой для реализации планов по внедрению новых технологий – касс самообслуживания (SCO), мобильных касс, самостоятельного сканирования self-shopping.

При проектировании первого острова SCO в Алтуфьево «Декатлон» опирался на рекомендации команды CSI и ее опыт установки систем самообслуживания. Специалисты совместно выбрали оптимальное расположение, позволяющее разграничить два потока покупателей – очередь на кассы, и тех, кто готов сделать покупку самостоятельно. Весь проект от проектирования и до запуска касс занял 32 рабочих дня.

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Касса самообслуживания в «Декатлоне»

В решении самообслуживания используются такие же компоненты, как и на классической кассовой линии, что позволяет переоборудовать классические кассы в КСО. Касса имеет углубление-«ящик» с RFID-считывателем, а также ручной сканер – им можно отсканировать штрихкод товара без RFID-метки (это ~4% всего ассортимента) или маркировку с обуви, которую попросит кассовое ПО. Для системы Set SCO, которая поддерживает работу касс на острове, это первый проект с технологиями RFID – интерфейс был доработан нужными схемами и иллюстрациями в корпоративном стиле «Декатлон», настроена интеграция с системами считывания RFID-меток на воротах.

Система ведет покупателя по процессу, не давая ошибиться – поэтому на острове достаточно одного помощника в рабочие дни. В выходные работают двое. Время остальных сотрудников высвободилось для консультаций и выкладки товара в зале. Меньше беспокоить персонал покупателям также позволяет впервые добавленная в Set SCO возможность самостоятельно отменить товар в чеке.

Второй остров самообслуживания из трех касс расположен в магазине «Декатлон» Балашиха, который открылся 3 октября 2020 г. Планируется дальнейший тираж решения в магазинах сети.

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