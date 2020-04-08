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В «Пятерочках» по всей России внедряют кассы самообслуживания

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», начала установку касс самообслуживания собственной разработки в магазинах торговой сети «Пятерочка» во всех регионах присутствия. За счет массового внедрения сервисов самообслуживания число контактов покупателей с персоналом магазина будет сведено к минимуму. 1435 касс уже работает в 369 магазинах. Всего в 2020 г. планируется установка 12 тыс. «цифровых кассиров».

Касса самообслуживания (КСО) – первый программно-аппаратный продукт, полностью созданный в лаборатории инноваций Х5. В серийном выпуске касса X5 обходится в четрые раза дешевле аналогов систем самообслуживания, а по функциональности превосходит их, утверждают в компании. Сборка устройств происходит на пяти российских предприятиях, создавая дополнительные рабочие места.

По итогам пилота, проведенного в августе-сентябре 2019 г., было принято решение о масштабировании системы КСО. За счет объема закупки комплектующих стоимость кассы удалось снизить еще на 25%, при этом техническая поддержка и обслуживание полностью интегрируется в уже существующую ИТ-систему магазина. Благодаря этому стоимость эксплуатации таких устройств в пять раз меньше рыночных аналогов. 32 тыс. покупателей в процессе опроса поставили среднюю оценку 4,8 из 5 по работе устройства.

Пилот показал, что группа из четырех КСО, занимающих площадь одного стандартного кассового узла, привлекает до 40% трафика. Прирост трафика в отдельных пилотных магазинах составил 7% за счет увеличения скорости обслуживания на кассе. Средняя покупка на кассе самообслуживания занимает всего 44 секунды. Внедрение таких устройств способствует увеличению РТО торговой точки на несколько процентов, решает проблему с очередями на кассах и способствует росту NPS (удовлетворенности покупателей).

«Торговые сети уже несколько лет остро нуждались в массовом внедрении касс самообслуживания. Однако высокая стоимость закупки и обслуживания подобного оборудования резко снижала экономическую эффективность инвестирования в данную технологию и препятствовала масштабированию системы на тысячах магазинах. Новая касса самообслуживания, полностью разработанная Х5, стала настоящим прорывом для российского ритейла – она уже меняет покупательский опыт для миллионов наших клиентов, что способствует росту таких показателей как NPS, РТО и трафик», – сказал Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Новые кассы самообслуживания будут установлены как в «Пятерочках» нового формата, так и в некоторых действующих магазинах сети. В апреле 2020 г. пилот «цифровых кассиров» Х5 начнется в супермаркетах сети «Перекресток».

Лаборатория инноваций Х5 проводит непрерывное совершенствование системы, в том числе на основе отзывов покупателей и сотрудников магазина. В новой версии КСО интегрирована весовая платформа, оптимизировано внутреннее расположение элементов, стандартизирована часть компонентов. Собственная КСО является первым шагом к созданию развернутой системы самообслуживания с элементами Selfscaning, Scan&Go, системы быстрых платежей (QR-код), оплаты по лицу. Касса самообслуживания способна адаптироваться под новые сценарии использования и формы оплаты – она уже оснащена 3D-камерой для оплаты по технологии Face ID, а также микрофоном и динамиками для работы с голосовыми сервисами.



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