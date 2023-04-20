Разделы

Импортонезависимость
|

АТОЛ планирует разрабатывать свои решения на базе российской мобильной ОС «Аврора»

АТОЛ и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на внедрение мобильных программно-аппаратных комплексов для торговли, логистики, HoReCa и других отраслей. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Основная цель сотрудничества ― проработка современных технологических решений, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в автоматизации таких бизнес-процессов как инвентаризация, прослеживание товаров и оборудования, контроль логистики и т.п.

В планах компаний - продолжить совместную работу, в рамках которой будут созданы новые отечественные ИТ-продукты и решения. В частности, в ходе сотрудничества будут разработаны программно-аппаратные комплексы, работающие под управлением ОС «Аврора», а EMM-решение «Аврора центр» обеспечит удаленное управление широким парком устройств АТОЛ, в том числе оснащенных АТОЛ ОС.

«Наше партнерство с “Открытой мобильной платформой” представляет собой еще один шаг на пути импортозамещения, позволяющий удовлетворить текущие потребности российского ритейла в надежных и безопасных решениях. Отечественные технологии позволят бизнесу не беспокоиться о возможных внешних рисках и обеспечат бесперебойную работу», - сказал Роман Володин, CEO АТОЛ.

«Благодаря сотрудничеству с компанией АТОЛ и созданию новых программного-аппаратных комплексов под управлением ОС «Аврора» наши заказчики получат возможность перевести инфраструктуру сбора данных на доверенные отечественные технологии, существенно снизив тем самым риски нарушения непрерывности своих бизнес-процессов», - отметил генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.

***

АТОЛ — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 21 года АТОЛ помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования АТОЛ. Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «АТОЛ онлайн».

Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Партнерская сеть АТОЛ насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline готовится выпускать ноутбуки в России

Любимые в России Xiaomi и Realme в большой опасности. Они могут превратиться в «кирпичи» в наказание за RuStore

Минцифры досрочно закончит эксперимент с «Гособлаком»

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности

Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще