АТОЛ планирует разрабатывать свои решения на базе российской мобильной ОС «Аврора»

АТОЛ и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на внедрение мобильных программно-аппаратных комплексов для торговли, логистики, HoReCa и других отраслей. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Основная цель сотрудничества ― проработка современных технологических решений, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в автоматизации таких бизнес-процессов как инвентаризация, прослеживание товаров и оборудования, контроль логистики и т.п.

В планах компаний - продолжить совместную работу, в рамках которой будут созданы новые отечественные ИТ-продукты и решения. В частности, в ходе сотрудничества будут разработаны программно-аппаратные комплексы, работающие под управлением ОС «Аврора», а EMM-решение «Аврора центр» обеспечит удаленное управление широким парком устройств АТОЛ, в том числе оснащенных АТОЛ ОС.

«Наше партнерство с “Открытой мобильной платформой” представляет собой еще один шаг на пути импортозамещения, позволяющий удовлетворить текущие потребности российского ритейла в надежных и безопасных решениях. Отечественные технологии позволят бизнесу не беспокоиться о возможных внешних рисках и обеспечат бесперебойную работу», - сказал Роман Володин, CEO АТОЛ.

«Благодаря сотрудничеству с компанией АТОЛ и созданию новых программного-аппаратных комплексов под управлением ОС «Аврора» наши заказчики получат возможность перевести инфраструктуру сбора данных на доверенные отечественные технологии, существенно снизив тем самым риски нарушения непрерывности своих бизнес-процессов», - отметил генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.

***

АТОЛ — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 21 года АТОЛ помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования АТОЛ. Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «АТОЛ онлайн».

Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Партнерская сеть АТОЛ насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.