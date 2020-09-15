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Супермаркеты Prisma начали принимать Webmoney по QR-коду

Ритейл Розница

Сеть финских супермаркетов Prisma запустила новый способ оплаты через систему Webmoney Transfer. Теперь посетители сети в Санкт-Петербурге могут рассчитываться бесконтактно по QR-коду с электронного кошелька Webmoney. Сервис реализован в партнерстве с ГК «Моби.Деньги».

Клиенту необходимо в мобильном приложении Webmoney Keeper выбрать пункт «Платежный код» и показать экран кассиру. После сканирования кода информация об успешной транзакции мгновенно отображается на кассе. Оплата происходит по динамическому QR-коду, таким образом, для каждой покупки в приложении формируется уникальный код. До конца 2020 г. действует программа кэшбэка: при расчете за Webmoney 10% возвращаются на электронный кошелек.

Андрей Смирнов, коммерческий директор Webmoney Transfer, отметил: «В магазинах Prisma впервые для российских пользователей был реализован сценарий оплаты по платежному QR-коду клиента. Для активной и технически продвинутой аудитории Webmoney — это быстрый и безопасный способ расчета в офлайне. Кроме того, данный способ не требует серьезных доработок со стороны магазина: QR-код можно считать обычным сканером штрих-кодов».

Екатерина Бабкина, директор платежных сервисов в ритейле «Моби.Деньги», сказала: «Мы активно развиваем внедрение технологии оплаты по QR-коду в ритейле для российских электронных кошельков. Сервис на практике демонстрирует простоту и удобство использования не только для бизнеса, но и для покупателей. При этом технологическое решение "Моби.Деньги" позволяет настроить сервис быстро и без использования дополнительного оборудования».

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