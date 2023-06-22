Вышел браузер - «убийца» Chrome с мощной защитой от слежки

Под Windows вышел браузер DuckDuckGo с развитой защитой от слежки, рекламы, менеджером паролей, безопасным клиентом электронной почты и развитым плеером YouTube. Ранее он был доступен только на macOS, а для установки его на Windows-ПК потребуется свежая версия ОС – как минимум Windows 10 с обновлениями за май 2020 г.

Вместо Chrome

Браузер DuckDuckGo от создателей одноименной поисковой системы (существует с 2008 г.) вышел в под Windows. Пока он доступен в виде бета-версии, то есть это масштабное публичное бета-тестирование, однако принять в нем участие и оценить возможности нового обозревателя смогут лишь владельцы современных компьютеров.

Браузер DuckDuckGo отличается повышенной безопасностью. В нем блокируется реклама и не работают трекеры для отслеживания пользователя, которым напичканы многие современные веб-сайты. По сути, DuckDuckGo обеспечивает более безопасный веб-серфинг «из коробки» – без необходимости установки дополнительных расширений или траты времени на тонкую настройку.

Также в DuckDuckGo Browser по умолчанию используется поисковик DuckDuckGo, и выбрать другой вместо него нельзя – альтернатив браузер на момент выхода материала не предоставлял. Этот поисковик отличается тем, что не удаляет из выдачи запрещенные в той или иной стране материалы, что упрощает доступ к ним, если возникнет необходимость в нем.

Отличить DuckDuckGo от Chrome по внешнему виду не так-то просто

Воспользоваться другим поисковиком все же можно – для этого нужно вручную вписать его адрес в соответствующую строку и перейти по нему. В настройках браузера поменять поисковик тоже нельзя.

На что способна новинка

Блокировка трекеров и рекламы – лишь часть возможностей DuckDuckGo Browser. В дополнение к этому у него есть кнопка Fire, нажатие которой моментально и без дополнительных диалоговых окон очистит историю просмотров и все данные текущего сеанса, включая cookie-файлы, чтобы не было возможности отследить, какие сайты посещались.

Также DuckDuckGo Browser располагает встроенным менеджером паролей и умеет вырезать с сайтов окна предупреждения о файлах cookie, которые часто делают неприлично большими – специально, чтобы они мешали пользователю и те обратили на них внимание. Дополнительно браузер оснащен защищенным клиентом электронной почты, который очищает все входящие письма от трекеров, притом еще на этапе скачивания – до того, как они попадут в почтовый ящик.

Одна из основных «фишек» обозревателя – это штатный проигрыватель YouTube под названием Duck Player. Он позволяет не беспокоиться, что YouTube будет следить за пользователем или показывать ему рекламу – и то, и другое по умолчанию пресекается плеером.

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По словам разработчиков, перечисленные механизмы защиты пользователя в DuckDuckGo Browser не только повышают безопасность пользователя, но на 60% сокращают расход трафика в сравнении с Chrome. На безлимитных высокоскоростных тарифах это едва ли имеет значение, но при выходе в интернет с ноутбука через смартфон такая опция окажется весьма полезной.

Но, несмотря на все преимущества, у DuckDuckGo Browser есть один серьезный недостаток – у него нет поддержки расширений, плагинов, при помощи которых можно улучшить его. Этим грешат все мобильные браузеры, тогда как настольные, напротив, в большинстве своем умеют работать с расширениями. Разработчики обещают исправить это в одном из следующих обновлений, но сроки не называют.

Браузер не для всех

DuckDuckGo Browser в версии для настольных ПК и ноутбуков появился в 2022 г., но был доступен исключительно под Apple macOS. Разработчики оказались не в силах объяснить выбор дебютной платформы, но дело тут явно не в популярности компьютеров Apple – на мировом рынке она удерживает лишь 18,9% против 61,9% у Windows (StatCounter, май 2023 г.).

Но установить DuckDuckGo Browser на свой Windows-компьютер смогут лишь те, кто пользуются современными ОС Microsoft. Браузер заработает лишь под Windows 10 с обновлениями за май 2020 г. или на более поздних версиях – тем, кто до сих пор работает под Windows 8, Windows 7 и т. д., нужно или обновиться, или отказаться от использования этого обозревателя.

На слово верить нельзя

В надежности и безопасности настольного браузера DuckDuckGo возникают очень большие сомнения, если вспомнить, как в мае 2022 г. вскрылся грандиозный обман его разработчиков. DuckDuckGo также существует под iOS и Android и тоже якобы защищает от всех трекеров, но, как сообщал CNews, это далеко не так.

Выяснилось, что DuckDuckGo блокировал все трекеры, кроме тех, что поставляет Microsoft, и это не случайный просчет, не ошибка в программном коде, а строгое следование условиям контракта, который создатели DuckDuckGo заключили с софтверным гигантом. Сумма сделки не раскрывается, но Microsoft улучшила финансовое положение создателей DuckDuckGo, а те со своей стороны внесли ее трекеры в «белый список». Об этом никто не должен был узнать, так как молчание авторов DuckDuckGo было одним из условий сделки, но информация в итоге все равно утекла.