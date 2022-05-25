Приватность – пустой звук. Суперзащищенный браузер тайно сливает данные пользователей в Microsoft в обмен на деньги

Мобильные версии браузера DuckDuckGo сливает данные пользователей корпорации Microsoft и не блокирует ее трекеры. В описании к приложению сказано, что блокируются все подобные алгоритмы, и что это сверхзащищенный браузер. Выяснилось, что разработчики заключили сделку с Microsoft, но никому об этом не сообщили, поскольку их молчание является обязательным условием контракта.

Абсолютная приватность – миф

Браузер DuckDuckGo, созданный одноименным поисковым сервисом и позиционирующийся как один из самых безопасных и защищенных в мире, на деле таковым не является. Как пишет Bleeping Computer, в версии браузера для iOS и Android не происходит блокировка как минимум трекеров LinkedIn (заблокирована в России) и Bing.

Это социальная сеть и поисковый сервис соответственно. Оба проекта принадлежат Microsoft – Bing она разработала с нуля, а LinkedIn купила в 2016 г.

Проблему в работе приватности DuckDuckGo выявил Зак Эдвардс (Zach Edwards) сооснователь компании Victory Medium, занимающейся веб-аналитикой. Он заметил также, что не блокируются и другие трекеры Microsoft, плюс аналогичная ситуация касается трекеров ряда других веб-ресурсов, в том числе Workplace.com.

DuckDuckGo наверняка потерял доверие многих пользователей

При этом разработчики утверждают, что DuckDuckGo защищает от всех трекеров. «Когда вы посещаете сайт с использованием DuckDuckGo, функция Tracker Radar автоматически блокирует скрытые сторонние трекеры, не позволяя собирать и продавать ваши данные», – говорится в описании к приложению на Android в каталоге Google Play. Да и сам браузер называется DuckDuckGo Privacy Browser.

Деньги решают все

Зак Эдвардс распространил информацию о некорректной работы системы безопасности мобильного браузера в сети Twitter (заблокирована в России). Его пост получил широкий резонанс, в результате чего в списке откликнувшихся на него появился сам основатель DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg).

Вайнберг заявил, что браузер работает корректно. Он действительно блокирует сторонние трекеры, но делает исключение для Microsoft.

Признание главы DuckDuckGo

Причина тому банальна – у DuckDuckGo с Microsoft заключена сделка о синдикации поиска, о чем Вайнберг заявил во всеуслышание. Данная сделка подразумевает передачу софтверному гиганту внушительного списка персональных данных пользователей – их IP-адресов, версию браузера, язык системы и тип ОС. Эти сведения затем используются для таргетинга рекламы.

В своем сообщении Вайнберг написал, что DuckDuckGo работает над новой версией соглашения с Microsoft, но не пояснил, что именно в нем будет изменено. Также он не стал отвечать на вопросы Зака Эдвардса о том, почему DuckDuckGo сливает пользовательские данные и другим ресурсам, не имеющим отношение к Microsoft.

Тайное стало явным

Размер суммы, в которую разработчики DuckDuckGo оценили конфиденциальность пользователей, на момент публикации материала не раскрывался. Также нигде не указывалось, что браузер все же может предоставлять кому-либо данные своих пользователей, несмотря на заверения о приватности.

В описании к браузеру нет ни слова про исключения для Microsoft

Как выяснилось, неведение пользователей – одно из обязательных условий сделки с Microsoft. Об этом проговорился сам основатель DuckDuckGo Габриэль Вайнберг. «Наше соглашение (с Microsoft – прим. CNews) о синдикации также содержит положение о rонфиденциальности, которое предотвращает раскрытие деталей», – заявил он в ответ на пост Зака Эдвардса.

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Корпорация Microsoft на момент публикации материала не комментировала происходящее. Напомним, что в начале марта 2022 г. она решила приостановить все операции в России, хотя через месяц втайне вернулась в страну, хотя и частично.

Как появился псевдоприватный браузер

История DuckDuckGo началась с запуска в 2008 г. одноименного поискового сервиса. Проект с самого начала позиционировался как безопасный и не собирающий данные о пользователях.

DuckDuckGo пользуется спросом, о чем говорит уже тот факт, что он существует 14 лет. К примеру, в августе 2020 г. DuckDuckGo сообщил о рекорде – он обработал свыше 2 млрд поисковых запросов от пользователей со всего мира. По итогам 2021 г. количество запросов в поисковой системе DuckDuckGo увеличилось на 47% год к году.

В июле 2021 г. Авторы DuckDuckGo запустили полностью бесплатный сервис очищения электронных писем от трекеров, ворующих персональные данные. Он работает как фильтр, направляя безопасные копии писем на личный адрес пользователя.

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Что до браузера DuckDuckGo, то его Android-версия появилась в Google Play в апреле 2021 г. На момент публикации материала количество его скачиваний в этом магазине перевалило за 10 млн.