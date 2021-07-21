Создан супербезопасный почтовый сервис

Авторы поисковика DuckDuckGo запустили сервис очищения электронных писем от трекеров, ворующих персональные данные. Он работает как фильтр, направляя безопасные копии писем на личный адрес пользователя. Проект полностью бесплатный

«Прачечная» для электронных писем

Разработчики поисковика DuckDuckGo создали новый безопасный сервис электронной почты. По данным The Verge, он блокирует работу всех трекеров в электронных письмах, позволяющих следить за их отправителями.

Подобные трекеры предоставляют рекламодателям слишком много данных о пользователях, которые те предпочли бы не раскрывать. Например, они позволяют узнать, когда был открыт почтовый ящик, из какой страны, города, с какого устройства и т. д. The Verge пишет, что еще в 2017 г. 70% электронных почтовых рассылок было нашпиговано такими трекерами. Статистики за 2021 г. пока нет, как нет и тенденции по снижению интереса рекламодателей к персональным данным пользователей.

Сервис позволяет узнать не только количество трекеров в письмах, но и названия компаний, жаждущих узнать персональные данные пользователей

Почтовый сервис DuckDuckGo на момент публикации материала работал в режиме закрытого бета-теста, подключиться к которому можно было лишь через приглашение (инвайт). Разработчики выдают его только после пребывания от нескольких часов до нескольких дней в виртуальной очереди.

Как работает сервис

После получения инвайта пользователь получает бесплатный почтовый ящик на домене duck.com. Его можно использовать для получения рассылок, и тогда рекламодатели не смогут получить доступ к персональным данным пользователя.

Почтовый сервис DuckDuckGo «сканирует» каждое письмо на предмет наличия в нем трекеров. При обнаружении он удаляет их и перенаправляет их на личный адрес пользователя в другом почтовом сервисе. В итоге в этот ящик поступает полностью безопасная копия письма, дополненная статистикой о том, сколько трекеров в нем было найдено, и каким компаниям они принадлежат.

Пример работы сервиса

Как именно осуществляется анализ корреспонденции, разработчики не сообщают. Пока нет сведений о принципах работы алгоритмов, доверять duck.com личные письма, вероятно не стоит. Не исключено, что система имеет возможность читать их содержимое, хотя разработчики утверждают, что не хранят у себя пользовательскую корреспонденцию.

Как получить безопасный ящик

На момент публикации материала существовал лишь один способ подключения к электронной почте DuckDuckGo. Для этого нужно сперва установить на свой смартфон браузер DuckDuckGo. Он доступен только для Android и iOS и распространяется бесплатно через Google Play и App Store.

Меню настроек в версии браузера под Android

После установки необходимо открыть настройки браузера (в Android-версии - кнопка в виде трех точек в правом верхнем углу). В разделе «Конфиденциальность» будет пункт Email Protection.

При переходе в этот пункт браузер предложит на выбор три кнопки – встать в очередь за получением инвайта, активировать имеющийся пригласительный код или войти в почтовый ящик на duck.com при его наличии.

Ждать инвайта придется долго

Редакция CNews убедилась, что для получения инвайта в новый почтовый сервис придется потратить несколько часов жизни. На момент публикации материала с подачи заявки на получение приглашения прошло 15 часов, но разработчики так и не прислали его.

Владельцам iPhone новый сервис может не пригодиться

Новый сервис DuckDuckGo будет востребован в первую очередь у владельцев Android-гаджетов. Те же, кто пользуется мобильниками и планшетами Apple, смогут обойтись без него.

Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? Искусственный интеллект

Как сообщал CNews, еще в начале июня 2021 г. Apple запустила подписку iCloud+, в которую встроила целый ряд сервисов, мгновенно повышающих приватность в интернете. В их числе есть и сервис Hide my Email.

Новинка Apple позволяет подписчикам iCloud+ создавать одноразовые почтовые ящики для регистрации на различных сайтах и привязывать их к основному аккаунту. Их же можно использовать и для подписки на различные рассылки. При этом реальный адрес почты будет надежно скрыт, и узнать его, по заявлению Apple, без разрешения владельца не получится.

С другой стороны, сервис Hide my Email не очищает почту от трекеров. К тому же, он работает только на устройствах Apple и только в браузере Safari, плюс подписка на iCloud+ стоит денег (от 160 руб. в месяц). В то же время новшество DuckDuckGo распространяется бесплатно и поддерживает не только iOS, но и Android.

Немного о DuckDuckGo

DuckDuckGo – это поисковый сервис, запущенный в сентябре 2008 г. Разработчики готовящегося отметить свое 13-летие проекта с самого начала позиционировали его как безопасный поисковик, не собирающий данные о пользователях.

В августе 2020 г. DuckDuckGo отчитался о своем новом рекорде. Проект обработал свыше 2 млрд поисковых запросов от пользователей со всего мира.

Согласно статистике сервиса, на тот же период времени количество установок мобильного приложения DuckDuckGo на поддерживаемых платформах вкупе с числом установок расширения для настольных браузеров перевалило за 4 млрд. А вот точное число пользователей, по словам разработчиков, они подсчитать не могут из-за развитой приватности их сервиса. По предварительным оценкам, в августе 2020 г. их насчитывалось порядка 65 млн в масштабах планеты.

По данным магазина приложений Google Play, браузер DuckDuckGo был загружен в него 8 апреля 2021 г. За 10 лет оно был скачан более 10 млн раз и получил свыше 1,2 млн отзывов с суммарной оценкой 4,7 балла из 5 возможных.

Для работы DuckDuckGo требуется Android 5.0 или новее. Запуск браузера на iPhone и iPad возможен только на iOS версии 13 или более новой. В App Store рейтинг приложения составляет 4,9 балла из 5 на основе 4300 пользовательских рецензий.