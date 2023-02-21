Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Новый сервис для семей с детьми — безопасная детская почта

Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы. Теперь у родителей детей младше 14 лет появилась возможность создать безопасный детский почтовый ящик через «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Преимущества детской почты

Автоматическая блокировка спама, рекламы и нежелательного контента. Ввход по смс, ребенку не придется запоминать пароль. Проверка входящих. Все письма от новых отправителей, если их еще не добавили в «белый список», сначала попадают в папку «На проверку», которую видит только родитель. Если родитель их одобрит, письма увидит ребенок.

Как зарегистрировать почтовый ящик

Почту можно зарегистрировать в процессе создания детской учетной записи на «Госуслугах». Такая возможность есть у родителей, если ребенку еще не исполнилось 14 лет. Регистрируя почтовый ящик, можно выбрать адрес из предложенных или придумать свой.

Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сломался почтовый сервис Microsoft. Почтовые ящики пользователей заполнил спам

Компьютерный гений превратил YouTube в бесплатное и безлимитное хранилище файлов. Google бессильна

VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда

Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами

Топ-менеджер: Google – бесхозяйственная бюрократическая система, не уважающая пользователей

Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще