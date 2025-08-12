Разделы

Новые детские смарт-часы Elari Go 4G уже в продаже

Российский бренд Elari и его официальный партнер diHouse представляют новую модель детских смарт-часов Elari Go 4G – бюджетное устройство с поддержкой 4G Cat.1, увеличенным IPS-экраном 42,9 мм и функционалом, который обычно встречается в более дорогих моделях. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Главная задача Elari Go 4G – дать родителям уверенность, что ребенок всегда на связи, а его местоположение известно в любой момент. Для этого в часах реализована технология «Онлайн Гео», позволяющая отслеживать перемещения устройства в режиме реального времени через спутники.

Родители могут: задать до пяти разрешенных геозон, при выходе за пределы которых придет уведомление; просмотреть историю маршрутов; проложить путь до устройства.

Для связи с ребенком предусмотрены видеовызовы, голосовые сообщения, аудиовызовы по мобильной сети и интернету. Встроенный аудиомониторинг позволяет услышать, что происходит вокруг часов, а фотомониторинг – сделать снимок с камеры устройства без привлечения внимания ребенка. Безопасность общения обеспечивают белый список контактов и запрет звонков с незнакомых номеров. В случае экстренной ситуации ребенок может отправить SOS-сигнал.

Управление часами осуществляется через приложение ELARI SafeFamily. Здесь можно настраивать будильники, ограничивать функционал в режиме «На занятиях» (все отвлекающие функции блокируются, кроме SOS), контролировать уровень физической активности по шагомеру и даже запускать развивающую игру, чтобы занять ребенка. Предусмотрена защита от случайного или намеренного выключения часов.

Детские смарт-часы Elari Go 4G доступны в продаже по ориентировочной розничной цене 3 990 руб.

