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ELARI SafeFamily



04.02.2025 Линейка новых детских умных часов Elari уже в продаже 1
29.08.2024 ELARI представляет новые смарт-часы ELARI KidPhone с сервисом KidGram и «Машей и Медведем» 1
25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
12.08.2020 Elari и Next Mobile объединились для запуска умных детских часов с универсальной SIM-картой, работающей в сети всех операторов связи. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ELARI SafeFamily и организации, системы, технологии, персоны:

ELARI 36 3
Ланит - diHouse - Дихаус 191 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
Telegram Group 2008 1
Apple Inc 12115 1
S8 Capital - Next Mobile 7 1
Casio 332 1
Walt Disney Company 622 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2977 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1138 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8017 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 3
Оповещение и уведомление - Notification 4633 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9626 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1336 2
Микрофон - Microphone 2505 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4777 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3929 2
Часы - Watch 943 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27894 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4138 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 397 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3861 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 967 1
Монохромное изображение - Monochrome image 622 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4760 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 1
Шагомер - Педометр - Pedometer 78 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 257 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6995 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 594 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10533 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1581 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12552 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8477 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2235 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2518 1
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 4
Кнопка SOS 50 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 172 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
Geozon Care 4 1
Geozon Life 3 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Кнопка жизни 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 4
Казахстан - Республика 5540 1
Беларусь - Белоруссия 5679 1
Европа 21784 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Металлы - Золото - Gold 1137 1
Металлы - Серебро - Silver 757 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8698 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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