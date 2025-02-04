Линейка новых детских умных часов Elari уже в продаже

Компания diHouse представляет на российском рынке линейку умных детских часов Elari — модели Elari KidGram Watch, Elari KidPhone 4G Fresh и Elari KidPhone Techno 4G. По итогам 2024 г., покупатели в России приобрели более трех млн умных часов: рост интереса к аксессуарам объясняется снижением средней стоимости устройств на рынке и трендами на мониторинг показателей здоровья, геолокации, необходимостью быть на связи 24/7. Бренд Elari вышел в лидеры по продажам детских умных часов: в 2024 г. показатели подскочили в 46 раз по сравнению с предыдущим годом. В этом сегменте покупатели все чаще обращают внимание не только на внешнее исполнение аксессуара, версию модели и бренд, но и на внутреннее наполнение гаджета. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Опираясь на свою философию, Elari ставит на первое место безопасность ребенка в цифровом пространстве. Ключевой особенностью устройств бренда является наличие интересного ребенку и полезного для его развития контента, который полностью увлечет юного пользователя и решит проблему использования «взрослых» гаджетов с доступом к вредоносному ПО, приложениям и опасной информации.

В наличии модели умных часов: Elari KidGram Watch — флагманская модель для детей и подростков с необходимым базовым функционалом, Elari KidPhone 4G Fresh — яркая модель-бестселлер для детей от пяти лет с уникальным «фруктовым» дизайном меню, поддержкой 4G и обновленным интерфейсом, и Elari KidPhone Techno 4G — модель для детей от семи лет в футуристичном дизайне в стиле аниме с качественным наполнением. Смарт-часы наполнены развивающими, полезными играми, приложениями и безопасным мессенджером KidGram, открывающем доступ только к группам с позитивным контентом и избранным контактам. С помощью приложения Elari SafeFamily можно управлять доступом к часам и добавлять необходимые контакты.

Линейка новых детских умных часов Elari уже в продаже

Детям и родителям доступны аудио- и видеозвонки, экстренная связь с помощью кнопки SOS. С помощью функции отслеживания геолокации и установки геозон, которые нельзя покидать, родитель всегда будет знать, где находится его ребенок. Специальный режим «на занятиях» деактивирует доступ к играм и приложениям на смартфоне, обеспечивая полную концентрацию на учебном процессе.

Смарт-часы поддерживают протокол связи 4G и высокоскоростное интернет-соединение до 150 Мбит/c, модели Elari KidGram Watch и Elari KidPhone Techno 4G оснащены популярным голосовым помощником Маруся. Смарт-часы Elari устойчивы к попаданию внутрь корпуса влаги и трещинам благодаря защитному усиленному стеклу Asahi Glass, поэтому идеально подходят для активного ребенка, постоянно находящегося в движении.

Ориентировочная розничная стоимость новинок составляет: Elari KidGram Watch – 6,99 тыс. руб., Elari KidPhone 4G Fresh – 6,99 тыс. руб., а Elari KidPhone Techno 4G – в 7,49 тыс. руб.