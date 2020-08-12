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Elari и Next Mobile объединились для запуска умных детских часов с универсальной SIM-картой, работающей в сети всех операторов связи.

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Elari и Next Mobile, российский мобильный оператор, работающий в сетях всех федеральных операторов связи, объявляют о выходе совместного продукта – умных детских часов KidPhone Litе. С сегодняшнего дня в комплекте с этой моделью часов идет SIM-карта Next Mobile, автоматически переключающаяся на мобильную сеть с лучшим сигналом. Управлять мобильными счетами и тарифными планами Next Mobile можно напрямую из приложения для часов Elari Safe Family. Сотрудничество обеспечивает надежную связь с ребенком в любое время и в любой точке России, где есть покрытие хотя бы одного из федеральных операторов связи, а также в любой точке мира по прозрачным роуминговым тарифам. Активировать SIM-карту можно онлайн, не выходя из дома. Дополнительный бонус для покупателей KidPhone Lite – специальный детский тариф: 100 руб. за месяц или 790 руб. за год связи.

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KidPhone Litе

KidPhone Lite — легкая в использовании, функциональная модель детских часов-телефонов, которая позаботится о безопасности ребенка, когда он находится вне дома, и при необходимости проработает без подзарядки до четырех суток. Родители могут наблюдать за передвижением своего ребенка с помощью карты и в любой момент позвонить ему. Доступны входящие и исходящие звонки по мобильной связи из настраиваемого списка разрешенных номеров. Юные абоненты могут свободно общаться с друзьями и близкими, делиться местоположением и отправлять голосовые и экстренные сообщения. SIM-карту можно активировать дистанционно и оформить договор на оказание услуг связи без посещения офиса сотового оператора. В дальнейшем эта возможность будет доступна и для других моделей часов Elari.

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