Новые детские часы ELARI GameWatch и Junior 4G на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке две новые модели детских смарт-часов ELARI — GameWatch и Junior 4G. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Рынок умных часов в России продолжает расти: только за первые три месяца 2026 г. было реализовано 1,5 млн устройств на общую сумму 11,5 млрд руб. При этом около 86% продаж в штучном выражении приходится уже на умные часы, которые практически вытеснили простейшие фитнес-трекеры.

Детские смарт-часы занимают особую нишу на рынке носимой электроники. Для ребенка это первый собственный гаджет, который становится особенно интересен, когда смартфон покупать еще рано. Для родителей это возможность дать ребенку привычный современный гаджет, но без неограниченного доступа в интернет: доступны, отслеживание местоположения, SOS и другие инструменты контроля, но без необходимости покупать полноценный смартфон.

Смарт-часы ELARI GameWatch подойдет в качестве первого собственного гаджета для ребенка с функциями связи, развлечений и творчества. При установке nanoSIM часы поддерживают звонки в сети 2G и экстренный вызов SOS. Родители могут разрешить до 20 номеров, а настройки вызовов защищены паролем. При этом у устройства нет доступа в интернет и к управляющему приложению. Ребенок будет на связи даже во время любых блокировок интернета.

Для развлечений предусмотрены простые игры на сноровку и смекалку, MP3- и видеоплеер, а также аудиосказки VIMBO с детскими радиоспектаклями. Две камеры позволяют снимать фото и видео и использовать часы для детского творчества.

Модель получила яркий IPS-дисплей диагональю 38,1 мм с разрешением 240х240 пикселей и более 400 МБ памяти для хранения фото, видео и аудио. Зарядка осуществляется через USB Type-C, а толщина корпуса составляет 13,4 мм.

Смарт-часы ELARI Junior 4G — более функциональная модель для связи и контроля местоположения. Часы поддерживают 4G Cat.4 и VoLTE, позволяют совершать голосовые и видеозвонки, отправлять и получать SMS только на разрешенные номера. Для связи предусмотрен белый список контактов: незнакомые номера не смогут дозвониться ребенку.

За точное определение местоположения отвечает спутниковая навигация 3.0 с одновременной поддержкой GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Родители могут отслеживать местоположение часов в реальном времени, просматривать маршрут перемещения и примерную скорость движения устройства.

В модели предусмотрены функции родительского контроля прямо на часах: запрет выключения режима «На занятиях», управление контактами, запрет незнакомых номеров, сценарии экстренной связи и защищенные паролем настройки. При этом управление можно осуществлять и через приложение ELARI SafeFamily.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 800 мАч. IPS-экран диагональю 43 мм имеет разрешение 240х296 пикселей, а виброрежим позволяет ребенку заметить входящий вызов даже в шумной обстановке. Магнитная зарядка дополнительно защищает часы от повреждений при случайном рывке кабеля.

Ориентировочная розничная стоимость новинок составляет: 3490 руб. для модели GameWatch и 6990 руб. для модели Junior 4G.