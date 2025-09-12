Разделы

Geozon Care


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM 1
06.06.2024 Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных 1
29.12.2022 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для юных пользователей 1
25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж 1
19.07.2021 «Билайн» создает продукты для владельцев домашних животных 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Geozon Care и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12086 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9050 1
Huawei 4112 1
Yandex - Яндекс 8101 1
Xiaomi 1891 1
Geozon 14 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 343 1
Aimoto 12 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6336 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8963 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1517 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10035 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8000 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25166 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11920 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12793 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8646 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5035 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1169 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5095 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1032 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1660 2
Оповещение и уведомление - Notification 5179 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14203 2
Часы - Watch 979 2
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 2
Голосовые сообщения - Voice messages 315 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28599 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7543 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25242 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12765 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3015 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6200 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1063 1
Микрофон - Microphone 2649 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4199 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 985 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3226 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5742 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2927 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1992 1
Наушники - Headphones 4187 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1526 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3196 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2133 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3948 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2841 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 184 2
Geozon Life 3 2
Geozon Pet Radar - Geozon Pet Finder 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Apple - App Store 2974 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5658 1
Huawei AppGallery 310 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 765 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 528 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 123 1
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 1
ELARI SafeFamily 9 1
Google Cloud Services 230 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 219 1
Huawei MatePad - серия планшетов 63 1
Apple iOS 8116 1
Google Android 14479 1
Garmin Alpha - GPS-ошейник 1 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 249 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 236 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 669 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 1
OpenStreetMap - OSM 60 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 370 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 1
Чили - Республика 479 1
Земля - планета Солнечной системы 10567 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 671 2
Зоология - наука о животных 2744 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 536 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6130 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19835 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 290 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 757 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 414 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6795 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 154 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2870 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 207 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
