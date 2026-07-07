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S8 Capital Next Mobile Сим Телеком Sim Telecom

S8 Capital - Next Mobile - Сим Телеком - Sim Telecom

Next Mobile –  оператор мобильной связи на территории Российской Федерации, который обеспечивает работу сим-карт во всех крупных сотовых сетях, автоматически подключаясь к наиболее качественному соединению, предоставляя лучшее покрытие из возможного. Уникальность проекта обеспечивается за счет собственной инфраструктуры, которая включает в себя HLR, STP, GMSC, GGSN, SMSC, CGW, BSS, DPI, SRF, COPМ 1,2,3 с возможностью кастомизации под различные бизнес-задачи. Компания также выступает в роли агрегатора MVNO, обеспечивая на собственной платформе запуск новых виртуальных операторов для любых бизнесов в сжатые сроки с минимальными вложениями.

Next Mobile основан в 2014 году и входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от крупнейшего производителя лифтового оборудования «Отис» до развлекательных платформ и аналитических сервисов. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7 000 специалистов.

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 582 621 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 582 621 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 582 621 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 Билетики покупаем, связь оплачиваем. Гигантская российская лотерейная сеть внезапно превратилась в сотового оператора 2
27.04.2026 Минцифры: Блокировка доступа к онлайн-сервисам через VPN нужна для кибербезопасности россиян 1
27.04.2026 А вас мы не пустим. В «белые списки» внесут не все сайты – количество мест строго ограничено 1
27.04.2026 В Кремле признали «очень непростую» ситуацию в экономике России, но спад не связан с ограничениями интернета 1
23.04.2026 Минцифры: сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета, стало больше 1
24.02.2026 От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь 1
02.11.2024 Next Mobile отменяет роуминг в Белоруссии 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл» 2
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
31.10.2022 Next Mobile стал партнером ООО «Тетрон» 1
27.11.2020 Softline подтвердила доступность облачных сервисов на уровне 99,982% 1
17.09.2020 Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера 1
12.08.2020 Elari и Next Mobile объединились для запуска умных детских часов с универсальной SIM-картой, работающей в сети всех операторов связи. 2
01.07.2019 Samsung заплатит 40 000 долларов призовых за новые дизайнерские идеи 1
12.05.2016 Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 57,7 млн клиентов 1
16.03.2016 «Билайн» «почти безденежно» получил стартап основателя Qiwi 2
16.03.2016 «Билайн» запускает в России этно-MVNO систему для приезжих из ближнего и дальнего зарубежья 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9483 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3321 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3438 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 4
9522 4
TrueConf - ТруКонф 450 4
S8 Capital - С8 Капитал 50 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 194 2
МегаФон 10646 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 822 2
ГЛОНАСС АО 278 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 160 2
SIM SIM - Сим Сим - MVNO-оператор мобильной связи 6 2
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 17 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 47 1
RTCloud - РТКлауд 6 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 19 1
ВымпелКом - Билайн - Новая связь 5 1
Неорос - Neoros 13 1
Ангстрем-Телеком 14 1
Микроволновая Электроника 3 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 16 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Lycamobile - Лайкамобайл 7 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
Фибо-Телеком 11 1
Супертел 21 1
Элтекс Коммуникации 29 1
ЛенКабель 1 1
Экомобайл 14 1
Телеконта 3 1
Samsung Electronics 11011 1
NetApp - Network Appliance 665 1
Ростелеком 10881 1
Broadcom - VMware 2597 1
Dell EMC 5171 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Cisco Systems 5354 1
Yandex - Яндекс 9127 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 5
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 67 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 4
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 119 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 161 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2399 4
Роснефть НК - нефтяная компания 558 4
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 4
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 4
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 31 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 2
Альфа-Банк 1967 2
Tesco 83 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1718 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 19 1
ЛентаМет 1 1
Лотереи Москвы 2 1
Элинс НТЦ 11 1
Почта России ПАО 2353 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Связной ГК 1400 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1270 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 62 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2314 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3055 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 2
Федеральное казначейство России 1940 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Роскачество - Российская система качества 48 2
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5609 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3843 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 452 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 50 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Знание - Российское общество 9 2
Международная академия связи - МАС 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5349 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22787 9
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 722 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9399 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29581 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5967 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2623 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9229 4
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2139 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6450 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 990 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13131 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4373 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3653 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5239 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 2
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1384 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6197 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4470 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12837 2
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Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 252 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 499 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16007 1
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Samsung Galaxy 1026 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6204 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
Google Android Package Kit - APK 291 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 94 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 83 1
Stafory - робот Вера 374 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 11 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
NetApp FlexPod 25 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 1
Альфа-Мобайл 87 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 750 1
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Скопинский Андрей 2 2
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Шойхет Борис 11 1
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Кремлев Умар 6 1
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Узбекистан - Республика 1985 2
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Таджикистан - Республика 944 2
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Земля - планета Солнечной системы 10835 1
Швеция - Королевство 3773 1
Финляндия - Финляндская Республика 3692 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3444 1
Африка - Африканский регион 3633 1
Ближний Восток 3141 1
Россия - ЦФО - Курская область 742 1
США - Калифорния 4815 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1029 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 89 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6981 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21468 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6064 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 5
White list - Белый список 159 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 3
Английский язык 7007 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7432 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 2
Миграция населения - Миграционные службы 445 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 60 2
НКО - Некоммерческая организация 629 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3823 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8761 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2160 1
Энергетика - Energy - Energetically 5810 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7349 1
Аренда 2665 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1705 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 520 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1838 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1272 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 486 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 325 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1542 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1906 1
Философия - Philosophy 528 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1175 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 4
Соловьев Live - YouTube-канал 8 2
S8 Capital - Sport24 6 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Forbes - Форбс 983 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1250 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11543 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2361 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 140 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 140 1
РАН - Российская академия наук 2114 1
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